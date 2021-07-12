Подготовка к МАКС-2021 ведется с учетом требований по недопущению распространения COVID-19

ЦАМТО, 9 июля. АО "Авиасалон", устроитель Международных авиационно-космических салонов, ведет подготовку к проведению МАКС-2021 с учетом требований по недопущению распространения COVID-19 и передового российского и международного опыта.

В частности, в интересах минимизации скопления людей скорректированы билетная программа, летная программа, готовятся правила посещения выставки, учитывающие рекомендации Роспотребнадзора.

"Обеспечение безопасности участников и гостей МАКС – безоговорочный приоритет АО "Авиасалон". В подготовке противоэпидемиологических мероприятий мы руководствуемся указаниями Роспотребнадзора, консультируемся с региональными властями, учитываем российский и мировой опыт проведения крупных публичных мероприятий. Строгое выполнение всех требований позволит нам провести МАКС-2021 в изначально установленные сроки – с 20 по 25 июля", – отметил генеральный директор АО "Авиасалон" Александр Левин.

К настоящему времени с Роспотребнадзором окончательно согласован порядок допуска на территорию аккредитованных участников выставки, специалистов и членов официальных делегаций. Проход на территорию выставочного комплекса посетителей по обычным билетам возможен при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса.

При этом прорабатывается возможность посещения МАКС-2021 для граждан, не имеющих возможности предоставить QR-код, но располагающих отрицательным ПЦР тестом, проведенным менее чем за 72 часа до входа на территорию выставочного комплекса. Загрузка сведений о наличии QR-кода или ПЦР-теста будет доступна всем посетителям выставки в автоматизированной системе управления заявками на сайте салона МАКС. Необходимо будет загрузить сведения не менее, чем за 24 часа до посещения мероприятия.

Одним из важнейших условий, минимизирующих риск заражения, является недопущение массовых скоплений людей. Несмотря на то, что площадь выставочного комплекса позволяет безопасно и комфортно единовременно разместить на площадке более 200 тыс. человек, принято решение о корректировке билетной и демонстрационной программ с целью максимального расширения возможностей для посетителей увидеть летную программу и осмотреть наземную экспозицию не только в выходные, но и в будние дни.

Демонстрационная программа будет унифицирована: полеты в среду и четверг будут столь же зрелищными и интенсивными, как и в выходные дни. Билеты для разового посещения будут доступны, начиная со среды. Билеты категории "Бизнес" остаются в продаже. Вводятся билеты класса Priority, дающие широкий набор дополнительных услуг во время посещения выставки. Приобрести билеты Priority можно на любой день, начиная со среды. Аналогичные билеты предлагались в предыдущие годы.

Справочно:

XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 – АО "Авиасалон".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Авиасалон".