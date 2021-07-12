Новые иранские вооружения

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Церемония передачи новых вооружений сухопутным войскам КСИР состоялась в Иране

В Иране состоялась церемония передачи новых вооружений для сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции, на которой засветился ряд новых образцов вооружений, которые недавно пошли в войска.

Начну пожалуй с того, что впервые показали наземный вариант нового иранского ПТРК с ПТУР "Алмаз" (Almas) с дальностью до 8 км. Ранее данные ракеты были приняты на вооружение в составе комплекса вооружений иранских разведывательно-ударных БПЛА, но слухи что испытывается и наземный переносной ПТРК с вариантом данной ПТУР тоже ходили и вот его наконец-то показали при передаче войскам.

Сухопутные войска КСИР также начали получать эти новые иранские ракетные комплексы с ракетами в круглых транспортно-пусковых контейнерах (ТПК). Этот новый ракетный комплекс очередной представитель появляющихся сейчас подобных систем на зыбкой границе между оперативно-тактическими ракетными комплексами и крупнокалиберными РСЗО с управляемыми реактивными снарядами.

А вот эта ракета по-моему по размерам похожа на что-то между 333-мм управляемым реактивным снарядом Fajr-4 и 610-мм ОТР Fateh-110

Модернизированный ударный вертолет AH-1J Toufan-2 с новыми иранскими упарвляемыми ракетами Ghaem-114 с дальностью до 10 км.

Еще одно замечательное фото с многочисленными моделями выпускаемых в Иране мин

Очередная партия иранских разведывательно-ударных БПЛА Mohajer-6 с управляемыми бомбами семейства Ghaem

Легкие разведывательные БПЛА вертикального взлета и посадки

Мультикоптер для сброса небольших бомб или мин

На переднем плане внедорожник с униперсальной пусковой установкой под различные реактивные снаряды от 107-мм Fajr-1 до 333-мм Falagh-2, а вот на заднем плане, похоже внедорожники со сдвоенной пусковой установкой для ПТРК Dehlaviyeh - иранской копии "Корнета"

Новая партия иранских бронемашин Toufan

... и иранских внедорожников Aras 2

В т.ч. вариант с установленным 81-мм автоматическим минометом - иранской вариацией "Василька"

Российские КамАЗы

Автожиры - боевой и эвакуационный варианты.

ПТРК Dehlaviyeh

Различное стрелковое оружие и прицелы для него.

Фотографии от агентств IRIB, Fars, YJC, DEFApress а также аккаунтов в соцсетях иранских журналистов Mohammad Taheri и Mohammad Shaltouki