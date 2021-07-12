Минобороны сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с учений на базу в Саратовскую область, совершив перелет с Чукотки на расстояние более 8 тысяч километров, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

Плановые летно-тактические учения с участием экипажей бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и самолета-заправщика Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

"Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил в ходе летно-тактического учения дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тысяч километров. В ходе мероприятия экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.

Маршрут перелета проходил над Северным Ледовитым океаном, а также над Восточно-Сибирским и Карским морями, в пределах российских границ.

Ранее два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь. Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тысяч километров. Продолжительность полета составила чуть больше 8 часов.