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Тиждень (Украина): морская дисциплина

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Британский эскадренный миноносец «Дефендер»
Британский эскадренный миноносец «Дефендер».
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0, Royal Navy

Эдвард Лукас признает, что нарушение эсминцем Defender в Черном море российской границы произошло в результате спланированной информационно-психологической операции Соединенного Королевства против России. Однако его признание прозвучало лишь для того, чтобы в следующий раз Лондон и его союзники лучше готовились к подобного рода провокациям.

"Болтуны топят корабли" - пропагандистскую надпись из плакатов времен Второй мировой войны стоит перепечатать после канители, которая произошла на прошлой неделе у берегов оккупированного Россией Крыма.

Морское право позволяет кораблям, в частности военным, осуществлять так называемый "невинный проход" территориальными водами других стран. При этом путь должен быть удобным, а действия мирными. Российские военные суда на этом основании регулярно пересекают Ла-Манш.

Загвоздка в том, что Россия на полгода, до тридцать первого октября, закрыла воды у берегов Крыма для "невинного прохода" под предлогом военно-морских учений. Однако Великобритания, как и большинство других стран, не признает аннексию украинского полуострова Российской Федерацией, поэтому, когда ракетный эсминец HMS Defender следовал из Одессы в Батуми, он проигнорировал запрет.

Россия дала строгие предупреждения на месте происшествия и в Москве. Корабли береговой охраны пытались преследовать британский корабль (но отстали). Военные самолеты угрожающе летали над эсминцем: шумно, однако неэффективно. Россия открыла огонь на безопасном расстоянии, но так, чтобы было хорошо слышно. Однако корабль продолжил плановый переход.

Но по какому плану? Прежде всего, почему британский корабль направился на "боевые посты", выйдя из украинского порта Одесса? Для "невинного прохода" корабли не должны быть в состоянии боевой готовности. Например, они не могут нацеливать или направлять любое оружие, включать системы управления огнем или гидроакустические системы (что обычно предусматривают "боевые посты").

То есть в чем заключалась миссия? Подчеркнуть, что Украина правомерно владеет Крымом? В таком случае, почему бы не обратиться к властям в Киеве за разрешением на что-то более убедительное, например проведение совместных учений? "Невинный проход" обязательно включает прибытие и отбытие, что дает россиянам возможность заявить, будто они изгнали захватчика. Или целью было показать, что красные линии России являются блефом? Сейчас, пока все бьют себя в грудь, ничего не понятно.

Противоречия обеспечили Москве победу в словесной войне. Кремлевскую версию событий (провокация и жесткий ответ) подхватили СМИ по всему миру.

Это поражение не только для Великобритании, но и для ее союзников в НАТО и Украине.

Обидно, ведь это можно было бы избежать. Реакция британских чиновников оказалась спонтанной. Власти должны были в течение нескольких дней (или недель) подготовиться, сообщить журналистам цель миссии, стратегический и правовой контексты, а также позаботиться, чтобы появились дружеские твиты и заявления. Вместо этого похоже на то, что НАТО и союзнические источники информации захватили врасплох. Недостаток поддержки бросался в глаза.

В день противостояния представители министерства обороны в Лондоне пытались уверить, что ничего особенного не происходит, однако двое наблюдательных журналистов присылали с корабля отчеты очевидцев происшествия, что было похоже на ожесточенную конфронтацию. Это подорвало доверие.

Урок прост: если собираетесь совершить что-то, что приведет к буре в СМИ, готовьтесь долго и тщательно с точки зрения и связей с общественностью, и правовых аспектов. Великобритания не готовилась.

В следующий раз может быть хуже. Авианосец и сопровождающие корабли Королевского военно-морского флота уже направляются в Южно-Китайское море для "маневров свободы судоходства". Вероятно, что, по крайней мере, один военный крабль будет пересекать Тайваньский пролив, ведь это самый удобный путь для "невинного прохода" из Южной Кореи во Вьетнам. Но это разозлит режим континентального Китая, считающий Тайвань мятежной провинцией, а любое иностранное присутствие у его берегов - неприемлемой угрозой.

Если британские власти еще раз окажутся неподготовленными, пусть пеняют на себя - однако другим странам снова придется платить дорогую цену.

По сообщениям британских СМИ, прямо на автобусной остановке в Кенте случайный прохожий обнаружил ряд засекреченных документов минобороны страны. Среди них в частности были планы оборонного ведомства по проходу эсминца HMS Defender и планы по возможному развертыванию британского контингента в Афганистане. Отмечается, что, согласно документам, британские военные ожидали возможной агрессивной реакции со стороны России. К тому же в ведомстве считают, что в будущем российские ВМС и ВКС "будут настойчивее". В минобороны Великобритании сообщили, что по факту утечки информации начато расследование. Вместе с тем время и контекст события дают основания полагать, что находка является составляющей спланированной информационно-психологической операции Соединенного Королевства.


Эдвард Лукас (Edward Lucas)

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