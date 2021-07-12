Путин обсудил с Совбезом ситуацию в сфере оборота оружия

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности РФ ситуацию в сфере оборота оружия и меры для предотвращения трагедий со стрельбой. Об этом в пятницу, 9 июля, говорится на сайте Кремля.

«Предлагаю сегодня вернуться к поручению, которое мной было сформулировано некоторое время назад после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия. Сейчас не будем говорить о деталях, на самом деле, таких случаев было несколько. И мы тогда говорили, что подготовим предложение по дополнительным мерам по обеспечению общественной безопасности и предотвращению правонарушений в области оборота оружия», — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева и руководителя Росгвардии Виктора Золотова «изложить те предложения, которые они считают необходимыми для принятия, чтобы навести здесь должный порядок».

1 июля Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за оборот оружия. Согласно документу, незаконное хранение, приобретение, передача, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему наказывается лишением свободы на срок до трех лет либо принудительными работами на срок до четырех лет.

Отмечается, что за данные правонарушения могут наказать арестом сроком до шести месяцев, лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного или его иного дохода за срок до трех месяцев.

28 июня российский лидер подписал закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Также документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Так, закон уточняет, что в лицензии на оружие может быть отказано лицам, у которых есть снятая или погашенная судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, умышленное преступление средней тяжести, которое было совершено с использованием оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, а также лицам с судимостью за незаконный оборот оружия и ряду других категорий граждан.

В начале июня Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия. Документ предполагает введение запрета на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний. Соответствующий перечень противопоказаний и методику тестирования определит правительство страны.

16 июня Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который в том числе предусматривает ужесточение контроля за гражданским оружием, включая административные штрафы за невыполнение требований сотрудников.

Новые меры по ужесточению требований для покупки и оборота оружия начали разрабатываться после трагедии в казанской школе. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. По последним данным, пострадали 36 человек, в том числе 30 несовершеннолетних.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 октября 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).