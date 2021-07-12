Минобороны Индии провело испытания 122-мм РС увеличенной дальности национальной разработки

ЦАМТО, 9 июля. Организация оборонных исследований и разработок Минобороны Индии (DRDO) успешно испытала на полигоне "Чандипур" разработанные национальной промышленностью версии увеличенной дальности 122-мм реактивных снарядов для РСЗО.

Полет четырех боеприпасов, оснащенных комплектами измерительного оборудования, на всей траектории отслеживался с использованием РЛС, электронно-оптических и телеметрических систем. Как заявило Министерство обороны Индии, все цели испытаний были достигнуты.

Разрабатываемый вариант 122-мм РС увеличенной дальности позволит СВ Индии поражать цели на дальностях до 40 км. Другие детали проекта разработки не раскрываются.

Реактивные боеприпасы были разработаны расположенными в Пуне лабораториями DRDO: Центром по разработкам вооружений ARDE (Armament Research and Development Establishment) и Лабораторией исследования высокоэнергетических материалов HEMRL (High Energy Materials Research Laboratory) при поддержке производственной компании M / s Economic Explosives Limited (Нагпур).

Как заявлено, усовершенствованные боеприпасы должны заменит имеющиеся 122-мм РС "Град".