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ТАСС

Мишустин заявил о необходимости защитить от кибератак космические аппараты и данные

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин.
Источник изображения: industry-hunter.com

За прошедшие годы космическая отрасль сильно изменилась, подчеркнул премьер

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вопросы кибербезопасности выходят на передний план в том числе в космической сфере, где тоже требуется защита от возможных хакерских атак. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в видеообращении на английском языке к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021.

Напомнив, что в этом году отмечалось 60-летие первого полета человека в космос, Мишустин подчеркнул, что за прошедшие годы отрасль сильно изменилась.

"Вопросы кибербезопасности выходят на передний план. Нужно защитить от возможных атак космические аппараты и наземные станции, а также обеспечить безопасность передачи данных из космоса на Землю и обратно", - сказал глава правительства РФ.

Мишустин отметил, что в конференции принимают участие признанные эксперты и представители IT-гигантов, а также российских и зарубежных банков. "Такой широкий список участников подтверждает, что темы, которые обсуждаются на площадке Cyber Polygon, действительно важны. Борьба с киберугрозами, обеспечение безопасности нашего общего цифрового будущего - эти задачи сегодня в приоритете у любого государства, у каждой компании", - сказал глава кабмина. По его словам, в эпоху цифровой трансформации для решения этих задач необходимо налаживать конструктивный диалог, обмениваться опытом и знаниями и вместе создавать условия для устойчивого развития стран и бизнеса.

Хакерские атаки

Преступления в киберсфере, в том числе хакерские атаки, являются глобальной угрозой, противостоять которой возможно только совместными усилиями всех стран, подчеркнул Мишустин.

"Киберпреступность и хакерские атаки - это глобальные угрозы, противостоять которым можно только усилиями всего международного сообщества", - сказал он.

Глава российского кабмина обратил внимание на то, что в марте этого года 193 государства - члена Организации Объединенных Наций поддержали доклад рабочей группы открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Она была создана по инициативе России.

"Наша страна уже многие годы выступает за создание единого международного механизма управления киберугрозами", - подчеркнул российский премьер.

Этот подход, продолжил он, пользуется широкой поддержкой. А значит, большинство государств мира готовы объединять усилия для решения проблем, связанных с обеспечением глобальной киберустойчивости, добавил Мишустин. "Это открывает широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества", - подытожил он.

Председатель российского правительства также обратился к участникам мероприятия. На тренинге, как отметил премьер, они обсуждают действительно важные темы. "Уверен, что ваши идеи и предложения помогут решить многие вопросы, которые стоят перед правительствами и бизнесом. Вместе мы сможем направить цифровое развитие человечества в безопасное русло на многие годы вперед", - заключил он, пожелав участникам встречи интересных дискуссий и плодотворного общения.

Число преступлений в интернете

Количество преступлений в IT-сфере увеличилось в России на треть в первом квартале текущего года. Число правонарушений в интернете за этот же период выросло почти на 52%, заявил председатель правительства.

Он обратил внимание на то, что за последние несколько лет увеличилось количество атак на цепочки поставок. "Такая неутешительная тенденция продолжается", - констатировал премьер. "В первом квартале текущего года в интернете совершено на 51,6% больше преступлений, чем год назад. Число преступлений во всей IT-сфере увеличилось на 33,7%", - описал он ситуацию по России.

Чтобы обеспечить защиту от этих угроз, необходимо понимать существующие риски, грамотно выстраивать и внедрять стратегии кибербезопасности, считает Мишустин. "Нужно использовать лучшие отраслевые практики, в том числе наших зарубежных партнеров, и совместно находить эффективные решения", - указал он.

Как отметил глава российского кабмина, новым витком промышленной эволюции становятся цифровые экосистемы. Они объединяют партнеров, производителей, поставщиков и функционируют как единый организм. "Сегодня их активно выстраивают и страны, и крупный бизнес. Это позволяет максимально эффективно предоставлять разнообразные сервисы, - пояснил премьер. - Счет клиентам у некоторых из таких сетей идет на миллионы, а количество компаний внутри экосистем может достигать нескольких сотен".

Соответственно, продолжил Мишустин, растет взаимосвязанность подобных предприятий. "В таких условиях вопросы кибербезопасности организаций и их клиентов выходят на первый план", - подытожил он, напомнил, что Всемирный экономический форум назвал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру одним из глобальных технологических рисков этого года.

Cyber Polygon - международная инициатива по повышению глобальной киберустойчивости, которая включает крупнейший технический тренинг для корпоративных команд и онлайн-конференцию с участием высокопоставленных представителей международных организаций и корпораций. Cyber Polygon организует компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone (входит в экосистему "Сбера") при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола.

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