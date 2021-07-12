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WarSpot

Американцы взорвали гиперзвуковую боеголовку

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы активно испытывают свою гиперзвуковую ракету. Вчера, 8 июля, пресс-служба ВВС США сообщила о том, что на авиабазе Эглин прошли испытания осколочно-фугасной боевой части ракеты AGM-183A.

«В ходе первого в своём роде испытания высотной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-земля» были собраны данные о летальности этого уникального оружия. Необычная форма боеголовки потребовала от каждого участника многих нововведений», — сообщили в пресс-службе ВВС США.

Боевая часть ракеты AGM-183A

Источник изображения: thedrive.com

Нестандартный дизайн объясняется назначением боевой части — она лишена двигателя и планирует к цели на гиперзвуковой скорости. В ходе испытаний ВВС США получили данные о фрагментации боеголовки и её мощности. Планируется, что повторные лётные испытания ракеты AGM-183A состоятся уже в ближайшие дни.

Гиперзвуковая ракета AGM-183A разрабатывается в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Это уже вторая программа разработки гиперзвукового оружия, которую ВВС США поручили компании Lockheed Martin. Ранее Минобороны США подписало с ней контракт на разработку крылатых ракет Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
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