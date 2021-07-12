Разработанный при поддержке Новикомбанка медико-эвакуационный вертолет "Ансат" представлен Михаилу Мишустину

ЦАМТО, 9 июля. В ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2021" председатель правительства РФ Михаил Мишустин подробно ознакомился с моделями техники холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех.

Ключевым экспонатом стал разработанный при финансовой поддержке Новикомбанка медико-эвакуационный "Ансат". Многоцелевой вертолет, призванный обеспечить решение основных задач санитарной авиации, благодаря летно-техническим характеристикам способен выполнять экстренные миссии в сложных условиях.

Новикомбанк принимает участие в финансировании производства и разработки вертолетов "Ансат" с 2018 года. Банк профинансировал создание 17 вертолетов "Ансат" в различной комплектации, включая машины с медицинским модулем, на общую сумму более 2,5 млрд. руб.

Благодаря финансовой поддержке Новикомбанка Казанский вертолетный завод (входит в холдинг "Вертолеты России") ведет стабильные серийные поставки медицинских вертолетов "Ансат" в рамках программы развития санитарной авиации РФ. Вертолеты данного типа сегодня несут службу по спасению людей, совершая регулярные вылеты для медэвакуации вне зависимости от времени суток.

Медицинские вертолеты "Ансат", оборудованные аппаратом искусственной вентиляции легких, принимают активное участие в борьбе с COVID-19 по всей России. Для перевозки пациентов с коронавирусной инфекцией в мае 2020 года было получено одобрение Росавиации на оснащение "Ансата" инфекционными боксами. Установка бокса не требует доработки вертолета, что позволяет оснастить им ранее поставленные машины с медицинским модулем. Также сертифицирован медицинский модуль с комплексом для перевозки неонатальных пациентов. Оборудование позволяет проводить эвакуацию и оказывать медицинскую помощь новорожденным прямо в воздухе.

В ходе "Иннопрома" руководство Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, и холдинга "Вертолеты России" провели переговоры. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе реализацию новых проектов холдинга.

"Новикомбанк имеет колоссальный опыт в поддержке отечественного авиастроения и участвует в реализации ключевых проектов по созданию перспективных моделей самолетов и вертолетов. Представленная новая модификация медицинского вертолета "Ансат" повысит эффективность работы санавиации. Медицинский "Ансат" – это не просто инновации, не просто техническая новинка – это, прежде всего, возможность спасать человеческие жизни. В ходе переговоров мы обсудили новые перспективные проекты и договорились, что Новикомбанк продолжит поддерживать инновационные программы по вертолетостроению", – отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Игорь Дубоносов.

Сообщение размешено в открытом доступе на сайте Новикомбанка.