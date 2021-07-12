США и Турция намерены организовать оборону аэропорта Кабула

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе второго телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром обсудил обеспечение безопасности в аэропорту Кабула на фоне вывода американского контингента из Афганистана.

Об этом говорится в распространенном заявлении главы пресс-службы американского ведомства Джона Кирби. По его словам, стороны продолжили рассмотрение «вывода войск из Афганистана».

«Остин и Акар обменялись мнениями в отношении проблем безопасности, согласились и дальше взаимодействовать касательно договоренностей по международному аэропорту имени Хамида Карзая», — отметил представитель Пентагона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.