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ЦАМТО

Сухопутные войска Нигерии оценивают возможность закупки вертолетов LCH в Индии

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Вертолёт LCH
Вертолёт LCH.
Источник изображения: indiatimes.com

ЦАМТО, 9 июля. По информации индийских СМИ, Сухопутные войска Нигерии рассматривают возможность закупки легких боевых вертолетов LCH (Light Combat Helicopter) производства компании Hindustan Aeronautics Limited для оснащения недавно сформированного корпуса армейской авиации.

Как сообщает IDRW.org, корпус армейской авиации СВ Нигерии – новое отдельное авиационное формирование, в задачи которого входит обеспечение авиационной поддержки наземных подразделений, ведущих боевые действия против группировки "Боко Харам" на севере и северо-востоке страны.

Первоначально корпус проявил интерес к закупке у России ударных вертолетов Ми-35М, которые уже состоят на вооружении нигерийских ВВС. Тем не менее, из-за угрозы применения США санкции в соответствии с "Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) командование СВ приняло решение оценить другие варианты, в том числе LCH, который впервые был предложен ВВС Нигерии в ходе выставки Aero India 2019 (в тот период командование ВС Нигерии отдавало преимущество южноафриканскому "Руиволк" Mk.2 компании Denel Aviation).

По данным IDRW.org, в настоящее время группа из шести офицеров армейской авиации Нигерии уже проходит подготовку в вертолетной академии HAL. В ближайшие месяцы на обучение в Индию в соответствии с соглашениями между СВ Нигерии и HAL будут направлены дополнительные военнослужащие. Данный факт наводит на мысль, что контракт на поставку вертолетов уже мог быть заключен.

Как сообщал ЦАМТО, LCH разработан HAL на основе усовершенствованного легкого вертолета ALH, который поступил на вооружение в СВ и ВВС Индии в 2001 году. В ноябре 2016 года Совет по оборонным закупкам Индии (DAC) одобрил приобретение 15 вертолетов LCH, в том числе 10 ед. для ВВС и 5 ед. для СВ. В феврале 2020 года HAL открыла в Бангалоре сборочную линию для сборки этих вертолетов. Общая потребность СВ и ВВС Индии оценивается в 179 ед. LCH. Как ожидается, СВ закажут 114 вертолетов, а ВВС – 65. LCH уже получил разрешение на экспорт и предлагался Малайзии, Мьянме, Таиланду, Вьетнаму, Анголе, Египту, Индонезии, Эквадору и Нигерии.

LCH представляет собой двухдвигательный легкий боевой вертолет с узким фюзеляжем и тандемным размещением экипажа (пилот и второй пилот/оператор вооружений). Он предназначен для нанесения ударов по наземным целям, борьбы с танками и средствами ПВО противника, авиационной поддержки, сопровождения транспортных вертолетов, уничтожения БЛА и медленно летящих воздушных целей, ведения разведки, проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях.

Машина оснащена двумя двигателями "Шакти", может нести до 500 кг полезной нагрузки. Дальность полета – 550 км, практический потолок – 6,5 км. LCH оборудован бронированной кабиной пилотов, нашлемной системой целеуказания, вооружен 20-мм пушкой, четырьмя 70-мм противотанковыми управляемыми ракетами.

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