Войти
Военно-промышленный курьер

Талибы в Москве

383
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Группировка «Исламское государство» (ИГИЛ - запрещено в РФ) не будет действовать на территории Афганистана.

Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава делегации движения «Талибан» (запрещено в РФ) шейх Шахабуддин Делавар.

«Мы предпримем все меры, чтобы движения ИГ никогда не было на территории Афганистана», — сказал он.

Как сообщало EADaily, накануне делегация талибов из четырех человек во главе с шейхом Шахабуддином Делаваром прибыла в Москву по официальному приглашению МИД РФ. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся обеих стран, и текущая ситуация в Афганистане, включая мирный процесс. 

Во время консультаций со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым талибы заявили, что не собираются нарушать границу с Таджикистаном и с сопредельными государствами. Как заверил представитель политофиса движения Сухейль Шахин, территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран, также сохранится транзит грузов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Похожие новости
20.11.2020
В Совбезе России рассказали об афганской угрозе
02.10.2019
Острые углы Шелкового пути
10.08.2018
Армию Грузии громили герои Даманского и Афганистана - старые советские Т-62
06.03.2015
Заместитель министра обороны России Анатолий Антонов встретился с журналистами
21.05.2014
Интервью Анатолия Антонова информационному агентству «Куна» (Кувейт)
19.02.2009
Российский эксперт не советует Москве спешить в вопросах ВТС с Ираном
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол