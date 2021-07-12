Талибы в Москве

Группировка «Исламское государство» (ИГИЛ - запрещено в РФ) не будет действовать на территории Афганистана.

Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава делегации движения «Талибан» (запрещено в РФ) шейх Шахабуддин Делавар.

«Мы предпримем все меры, чтобы движения ИГ никогда не было на территории Афганистана», — сказал он.

Как сообщало EADaily, накануне делегация талибов из четырех человек во главе с шейхом Шахабуддином Делаваром прибыла в Москву по официальному приглашению МИД РФ. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся обеих стран, и текущая ситуация в Афганистане, включая мирный процесс.

Во время консультаций со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым талибы заявили, что не собираются нарушать границу с Таджикистаном и с сопредельными государствами. Как заверил представитель политофиса движения Сухейль Шахин, территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран, также сохранится транзит грузов.