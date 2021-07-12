"Два в одном". На МАКС-2021 представят уникальную ракету

МОСКВА, 9 июля/ Радио Sputnik. На мероприятии МАКС-2021 покажут новую ракету С-13Б, которая совмещает в себе свойства сразу двух неуправляемых снарядов, сообщили в Новосибирском заводе искусственного волокна.

Образец будет представлен в павильоне "Технодинамика".

Новая неуправляемая авиационная ракета С-13Б объединяет в себе характеристики сразу двух неуправляемых ракет C-13Т и С-13ОФ, передает РИА Новости.

Разработка предназначена для уничтожения легкоуязвимой техники и военной техники в железобетонных укрытиях.

Как пояснили в НЗИВ, ракета способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона. Снаряд также может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

"МАКС-2021" пройдет с 20 по 25 июля в городе Жуковский.