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РИА Новости

"Два в одном". На МАКС-2021 представят уникальную ракету

Разделы: Авиация
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Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 9 июля/ Радио Sputnik. На мероприятии МАКС-2021 покажут новую ракету С-13Б, которая совмещает в себе свойства сразу двух неуправляемых снарядов, сообщили в Новосибирском заводе искусственного волокна.

Образец будет представлен в павильоне "Технодинамика".

Новая неуправляемая авиационная ракета С-13Б объединяет в себе характеристики сразу двух неуправляемых ракет C-13Т и С-13ОФ, передает РИА Новости.

Разработка предназначена для уничтожения легкоуязвимой техники и военной техники в железобетонных укрытиях.

Как пояснили в НЗИВ, ракета способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона. Снаряд также может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

"МАКС-2021" пройдет с 20 по 25 июля в городе Жуковский.

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Страны
Россия
Компании
Технодинамика
Проекты
МАКС-20XX
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