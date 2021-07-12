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Российская газета

Минобороны: Выездные комиссии военных вузов будут работать до 20 июля

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: tass.ru

Выездные комиссии военных вузов, которые занимаются отбором абитуриентов, будут работать в российских регионах до 20 июля. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил журналистам начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он напомнил, что в нынешнем году из-за пандемии отбор кандидатов для поступления в высшие военно-учебные заведения проводится в регионах проживания абитуриентов. "Для этого в субъекты Российской Федерации на период с 1 по 20 июля от вузов направлены выездные группы, которые проведут во взаимодействии с военными комиссариатами отбор кандидатов в интересах всех вузов. Профессиональный отбор будет проведен приемными комиссиями вузов до 23 июля на основании поступивших документов, в том числе в электронном виде", - объяснил Горемыкин.

По его словам, кандидатов, успешно прошедших профессиональный отбор, зачислят в вузы Минобороны России с 1 августа.

"С учетом особых требований к отдельным специальностям подготовки, обусловленных особенностями военной службы, дополнительные вступительные испытания, проводимые в вузах, спланированы для поступающих в Военный институт физической культуры и Краснодарское высшее военное училище. А также в Военный университет в Москве - по специальностям "правовое обеспечение национальной безопасности", "перевод и переводоведение" и "дирижирование военным духовым оркестром", - уточнил начальник кадрового главка Минобороны.

Кроме того, по его словам, в военных летных вузах кандидатов ждет обязательное прохождение врачебно-летной комиссии.


Юрий Гаврилов

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