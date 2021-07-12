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Российская газета

Два стратегических Ту-160 перелетели из Саратовской области на Чукотку

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Источник изображения: МО РФ

В ходе масштабных летно-тактических учений Дальней авиации два стратегических ракетоносца Ту-160 перелетели с авиабазы Энгельс в Саратовской области на военный аэродром Анадырь на Чукотке. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в Минобороны РФ.

"Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тысяч километров. Продолжительность полета - чуть более 7 часов", - уточнили в оборонном ведомстве.

А вот как прокомментировал это событие руководитель учений, командующий Дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш: "Перелет из пункта дислокации на Чукотку прошел штатно. Никаких замечаний не было. Задачи, которые стояли перед экипажами на этот перелет, выполнены".

Длительные маршруты экипажи нашей стратегической авиации осваивают регулярно. Причем не только в ходе учений. Они систематически выполняют воздушное патрулирование в отдаленных районах планеты, постоянно летают над нейтральными водами Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. В Дальней авиации также практикуются многочасовые рейды над территорией России. Обычно они сопровождаются дозаправкой стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС топливом в воздухе и выполнением в небе различных учебно-боевых задач, в том числе реальным пуском ракет по целям на полигонах.

Полеты "стратегов" в небе над российской Арктикой, учитывая ее соседство с США, стоят в этом списке особняком. Еще в декабре 2019 года воздушное патрулирование там Сергей Кобылаш назвал приоритетной задачей Дальней авиации России. В ее решении активно участвуют и экипажи из Энгельса. За последние годы они неоднократно совершали посадки в Анадыре. Кроме того, Россия совершенствует в Арктической зоне свою военную инфраструктуру, развивает там аэродромную сеть.


Юрий Гаврилов

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