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Российская газета

Более двух тысяч девушек хотят поступить в вузы Минобороны в 2021 году

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Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Более двух тысяч девушек изъявили желание поступать в этом году в военные училища, академии и институты. Конкурс среди данной категории абитуриентов в среднем составит около 12 человек на место, а по отдельным специальностям - до 20 человек. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"В 2021 году прием граждан женского пола спланирован в девять наших вузов. В текущем году изъявили желание поступать более 2,1 тысячи человек. При этом будут зачислены на учебу около 180 граждан женского пола", - проинформировал он журналистов.

Известен и список армейских вузов, в которых готовы принять на учебу девушек-абитуриенток. Это Военная академия радиационной, химической и биологической защиты, Военный институт (военно-морской политехнический), филиал в Калининграде Военно-морской академии, Военная академия воздушно-космической обороны, Военная академия связи, Военный университет, Военная академия Ракетных войск стратегического назначения, Военно-медицинская академия и Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

"Конкурс среди девушек традиционно высок. Наиболее востребованы Военно-медицинская академия - до 20 человек на одно учебное место. А также Военная академия связи - более 15 человек на место", - уточнил начальник кадрового главка Минобороны РФ.


Юрий Гаврилов

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