Минобороны Австралии получило первую партию вертолетов CH-47F "Чинук"

ЦАМТО, 9 июля. Минобороны Австралии объявило о доставке в страну на борту самолета ВТА C-5M "Гелакси" ВВС США первых двух из четырех заказанных тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук".

Поставка выполнена всего через три месяца после одобрения официального запроса, направленного Министерством обороны Австралии. Оперативность доставки объясняется тем, что вертолеты передаются "из наличия СВ США". Данная формулировка не вполне ясна и не комментируется сторонами. Она может означать как то, что поставляемые вертолеты состояли на вооружении СВ США, так и то, что они находились на сборочной линии или только заказаны СВ США.

Можно предположить, что даже с учетом дополнительного оборудования стоимость бывшего в эксплуатации "Чинук" в 65 млн. долл. является чрезмерной. Таким образом, маловероятно, что вертолеты передаются из числа уже состоящих на вооружении, а скорее поставляются со сборочной линии Boeing из числа заказанных СВ США с последующей заменой. Примечательно, что в своем заявлении Министерство обороны Австралии оценивает инвестиции в закупку четырех CH-47F в 595 млн. австр. долл. (444 млн. долл. США), что значительно превышает указанную в уведомлении Конгресса США о продаже сумму в 259 млн. долл.

Как планируется, третий и четвертый CH-47F будут поставлены к середине 2022 года. Данная поставка увеличит австралийский парк CH-47F до 14 ед. Первые 10 вертолетов были поставлены в течение 2015-2016 гг. для замены устаревших CH-47D. До закупки новой партии средний возраст имеющихся CH-47F ВС Австралии составлял 5,7 года.

Новые вертолеты поступят на вооружение 5-го авиационного полка СВ Австралии, расположенного в Таунсвилле (шт.Квинсленд).

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 транспортных вертолетов CH-47F "Чинук" со специальными модификациями; 8 двигателей T55-GA-714A, систем предупреждения о ракетной атаке AN/AAR-57, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в 259 млн. долл.

Причиной закупки американских "Чинук" стали проблемы с эксплуатацией состоящих на вооружении СВ Австралии MRH-90 "Тайпан", ежегодный налет которых снижается.

Как заявлено, оборонная промышленность Австралии будет участвовать в обслуживании увеличившегося парка "Чинук", что позволит направить в австралийскую экономику дополнительные инвестиции в размере 69,5 млн. долл. в течение следующих 20 лет.