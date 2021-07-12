Космический буксир "Зевс" сможет выводить из строя спутники противника

ЦАМТО, 9 июля. Российский космический ядерный буксир "Зевс" может быть использован для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и "стрельбы" лазером.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на материалы КБ "Арсенал" (входит в "Роскосмос") – одного из разработчиков комплекса.

Ранее из материалов Исследовательского центра имени Келдыша стало известно, что данный аппарат также может быть использован в системе ПВО. Ядерный буксир будет способен подсвечивать воздушные цели с орбиты, а информация о засеченных объектах будет передаваться средствам противовоздушной обороны.

Как следует из материалов КБ "Арсенал", имеющихся в распоряжении "РИА Новости", в 2018-2019 годах конструкторское бюро провело научно исследовательские работы, чтобы выяснить, может ли "Зевс" не только дистанционно зондировать поверхность Земли и околоземное воздушное пространство, но и "воздействовать с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации; направленной передачи энергии лазерным излучением".

Помимо того, предусматриваются и гражданские задачи: обеспечение связи, вещание и ретрансляция, межорбитальная транспортировка грузов, доставка грузов к Луне.

Как отмечает агентство, создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" – трехмерная графика его работы в космосе.

В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году космический ядерный буксир на орбиту для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 млрд. руб.

Ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон", передает "РИА Новости".