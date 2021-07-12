Большой гидрографический катер "Григорий Шадрин" прибыл к месту достройки в Мурманск

ЦАМТО, 9 июля. АО "КАМПО" завершило первый этап строительства большого гидрографического катера "Григорий Шадрин" серии гидрографических катеров проекта 23370Г.

Блок-модули катера 28 июня были погружены на грузовые автомобили и отправлены к месту достройки. По состоянию на 8 июля блок-модули доставили в Мурманск, где на базе Мурманского судоремонтного завода катер будет собран и в конце июля 2021 года спущен на воду.

После завершения достроечных работ в середине сентября начнется комплекс испытаний катера.

На конец октября спланировано завершение государственных испытаний и передача катера в состав Гидрографической службы Северного флота для выполнения лоцмейстерских и отдельных видов гидрографических работ, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.