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ЦАМТО

ВУЗы Сухопутных войск представят на МВТФ "Армия-2021" более 15 экспонатов

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На выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот"
На выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 9 июля. Научные достижения военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему Сухопутными войсками, будут представлены в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Планируется представить на форуме более 15 экспонатов, что почти в 3 раза превышает прошлогодний результат. Впервые будут продемонстрированы:

- опытный образец транспортного модульного жилета с устройством быстрого сброса, который предназначен для быстрого, одновременного освобождения от всей экипировки военнослужащего в экстремальных ситуациях;

- компьютерная информационно-справочная система "Компендиум ракетных войск и артиллерии", предназначенная для проведения практических занятий и позволяющая самостоятельно изучать образцы ВВТ в режиме виртуального тура. При изучении предметной области создается эффект присутствия в изучаемом объекте;

- программно-аппаратный комплекс для исследования эффективности сверхразрешения в интересах обеспечения радиовидения в бортовых РЛС робототехнических комплексов.

Кроме того, на тематической выставке Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации вузами Сухопутных войск будут представлены электронные образовательные ресурсы и передовые образовательные технологии, такие как:

- автоматизированное рабочее место "Виртуальная рекогносцировка местности", предназначенное для проведения рекогносцировки и организации взаимодействия на всю глубину выполнения боевой задачи без выезда на местность, что позволяет минимизировать воздействие противника, обеспечить скрытность замысла действий подразделения, сократить время работы по организации боевых действий, сохранить ресурс техники;

- компьютерный тренажер оператора самоходной огневой установки "Бук-М2Э", который предназначен для обучения первичным навыкам выполнения основных операций ведения боевой работы в различных режимах в условиях массированного налета средств воздушного нападения;

- учебно-тренировочное средство "APTEPPA-BT-3D", предназначенное для проведения практических занятий по стрельбе и управлению огнем артиллерии со всеми категориями обучающихся в обстановке, приближенной к реальной, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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