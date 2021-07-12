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ТАСС

Роботизированная парашютная система с ГЛОНАСС начнет поступать в войска в 2022 году

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Игорь Насенков
Игорь Насенков.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Технодинамика"

Система "Юнкер-ДГ-250" представляет собой парашют-крыло и позволяет сбрасывать груз массой до 250 кг

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Новейшая грузовая парашютная система "Юнкер-ДГ-250" с автоматическим управлением и навигационной системой, позволяющей доставлять груз с точностью до 100 м, начнет поступать в войска в 2022 году. Об этом заявил журналистам генеральный директор холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Игорь Насенков.

"В начале следующего года мы собираемся завершить госиспытания и будем готовы начать поставлять систему "Юнкер-ДГ-250" в Вооруженные силы РФ", - сказал он.

Система представляет собой парашют-крыло и позволяет сбрасывать груз массой до 250 кг. Система автоматического управления сама регулирует стропы. "Точность приземления в заданную точку не ниже 100 м. Ориентируется она по системам ГЛОНАСС/GPS, также может следовать за парашютистом с инфракрасным маяком. Третий вариант, который сегодня испытан, это управление с дистанционного пункта с земли", - рассказал Насенков.

По его словам, "Технодинамика" также разрабатывает грузовой парашют с автоматической системой управления для десантирования груза массой до 500 кг. Кроме того, идут испытания роботизированной парашютной системы "Горизонталь-4000", госиспытания которой должны завершиться в 2022 году. Эта система может доставлять груз массой до 4 тонн.

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