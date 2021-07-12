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ТАСС

Первый российский прибор для спасения парашютистов запустят в производство в 2022 году

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Парашютные системы переживают сегодня поистине революционные изменения. Фото с сайта www.mil.ru
Парашютные системы переживают сегодня поистине революционные изменения. Фото с сайта www.mil.ru.

Глава холдинга "Технадинамика" Игорь Насенков сообщил, что также создают электронную парашютную страхующую систему, которая позволит прямо в самолете проконтролировать работоспособность страхующих приборов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Холдинг "Технадинамика" госкорпорации "Ростех" планирует в 2022 году начать производство первого отечественного электронного страхующего прибора, который инициирует раскрытие запасного парашюта в нештатных ситуациях, что может спасти жизнь парашютиста. Об этом сообщил журналистам генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

"На сегодняшний день в России все электронные страхующие приборы, которые используются парашютистами, импортные. Сегодня мы находимся на этапе испытаний, госиспытания планируем завершить в этом году. В начале 2022 года планируется организовать серийное производство", - сказал он.

Кроме того, создается электронная парашютная страхующая система, которая позволит прямо в самолете осуществить контроль работоспособности страхующих приборов, осуществить контроль фазы выхода десантника из самолета.

"Можно отслеживать все, что происходит с парашютистом в самолете. Если какие-то критические границы по скорости или по высоте или что-то иное случилось с парашютистом в самолете или в воздухе - это становится понятно, и на заданной высоте срабатывает электронный страхующий прибор", - пояснил глава холдинга.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
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