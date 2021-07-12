Холдинг "Технодинамика" приступил к испытаниям системы десантирования крупногабаритной техники

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех приступил к испытаниям системы десантирования для крупногабаритной техники, создаваемой в рамках опытно-конструкторской работы "Парашют", сообщил журналистам гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

"На сегодняшний день идут предварительные испытания. Сделали уже два совместных сброса опытного образца грузовой платформы и парашютной системы. Первый с грузом массой 9 тонн, второй - с массой 11 тонн. Скоро рассчитываем бросать уже 14 тонн. И так доходим до 18 тонн", - сказал Насенков.

Он пояснил, что парашютная система состоит из нескольких куполов площадью по 770 квадратных метров. В варианте с максимальной грузоподъемностью таких куполов семь.

Новые парашюты позволят десантировать машины "Тайфун-ВДВ" массой 18 тонн и девятитонные бронеавтомобили "Тигр" с личным составом внутри.

По словам Насенкова, новая парашютная система, как и другие разработки холдинга, будут представлены в мультимедийном павильоне "Технодинамики" на авиасалоне "МАКС-2021". Там же будут показаны наработки холдинга по авиастроению, новейшие реактивные системы залпового огня, система дистанционного минирования, тяжелые огнеметные системы, новые боеприпасы и авиационные бомбы.

Авиасалон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.