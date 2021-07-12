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ТАСС

Ростех создает парашютную систему для десантирования бронеавтомобилей "Тайфун" и "Тигр"

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Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО"
Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО".
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

По словам главы холдинга "Технодинамика" Игоря Насенкова, предполагается, что в бронемашине при десантировании будет находится личный состав

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" ведет опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Парашют", в рамках которой создается грузовая парашютная система для десантирования бронеавтомобилей "Тайфун" и "Тигр". Об этом сообщил журналистам генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

"Ведем очень важную ОКР "Парашют". Это средство десантирования для крупногабаритной техники, прежде всего "Тайфун-ВДВ" - машина массой 18 тонн, также на этой платформе будет десантироваться "Тигр" массой 9 тонн. Эти две машины, рассчитанные на десантную мобильность, будут сбрасываться с платформы, разработанной в рамках ОКР "Парашют", - рассказал Насенков.

Как уточнил гендиректор "Технодинамики", пока идут предварительные испытания. Первый совместный сброс вновь разработанных грузовой платформы с парашютной системой был сделан с грузом массой 9 тонн, второй - с грузом массой 11 тонн. Затем испытательные сбросы будут проводится с увеличением полезной нагрузки до 18 тонн соответственно.

По словам главы холдинга, предполагается, что в бронемашине при десантировании будет находится личный состав.

Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль может оснащаться крупнокалиберным пулеметом "Корд" или другим вооружением на турельной установке. Предназначен для оснащения подразделений ВДВ, способен десантироваться парашютным способом с самолетов Военно-транспортной авиации ВКС РФ.

"Тигр" - семейство российских многоцелевых бронеавтомобилей, существует более 50 различных модификаций, в том числе с боевыми модулями и противотанковыми системами. Автомобиль принят на снабжение органов внутренних дел, Вооруженных сил Российской Федерации и ряда других силовых структур России.

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