Бразильский космонавт рассказал, чем пахнет космос

По словам Маркуса Понтеса, космос пахнет серой

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июля. /ТАСС/. Первый бразильский космонавт, совершивший в 2006 году полет на МКС, сравнил ощущения от пребывания на орбите с симптомами COVID-19. Об этом Маркус Понтес, ныне министр науки, технологии и инноваций в правительстве президента Жаира Болсонару, рассказал в четверг.

"Когда ты попадаешь в космос, то по какой-то причине [на время] лишаешься обоняния, примерно так же, как при заболевании COVID[-19], и запах на МКС не чувствуешь", - рассказал он в ответ на вопрос, заданный журналистом в ходе еженедельной трансляции главы государства в соцсетях.

"Но сам космос имеет запах", - продолжил он. "Я не знал этого, но в тот момент, когда после пристыковки я открывал люк "Союза", Джеф Уильямс (астронавт NASA также участвовавший в той экспедиции), для которого это был уже не первый полет, сказал мне обратить внимание на запах космоса. Я не мог поверить, но космос пахнет серой", - сказал Понтес, отметив, что запах этот не слишком приятный.

Понтес, ставший первым в мире южноамериканцем, отправившимся в космос, был членом 13-й основной экспедиции на МКС, которая стартовала с космодрома Байконур 30 марта 2006 года. Вместе с ним на орбиту отправились россиянин Павел Виноградов и американец Уильямс. Полет Понтеса длился около 10 суток.

В июле прошлого года бразилец перенес COVID-19.