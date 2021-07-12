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РИА Новости

Генерал-полковник Горемыкин сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы

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Курсантки-лётчицы Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Героя Советского Союза А.Серова
Курсантки-лётчицы Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Героя Советского Союза А.Серова.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Более 2 тысяч девушек попытаются поступить в российские военные вузы в этом году, по отдельным специальностям конкурс составит до 20 человек на место, сообщил журналистам начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"В текущем году изъявили желание поступать более 2,1 тысячи человек, при этом будут зачислены на учебу около 180 граждан женского пола", – сказал он.

По его словам, принимать девушек будут девять вузов: Военная академия РХБЗ, Военный институт (военно-морской политехнический), калининградский филиал Военно-морской академии, Военная академия воздушно-космической обороны, Военная академия связи, Военный университет, Военная академия РВСН, Военно-медицинская академия и Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

"Конкурс среди девушек традиционно высок. Наиболее востребованы Военно-медицинская академия – до 20 человек на одно учебное место, а также Военная академия связи – более 15 человек на место", – отметил генерал Горемыкин.

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