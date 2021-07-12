Военные вузы России в этом году пополнят 13 тыс. курсантов

Начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин (в центре) общается с курсантами. Фото с сайта www.mil.ru.

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Порядка 13 тыс. курсантов зачислят в высшие военные учебные заведения в этом году, сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"В текущем году на обучение по программам высшего профессионального образования будут приняты около 13 тыс. человек", - сказал Горемыкин журналистам.

По его словам, в этом году традиционно большая часть суворовцев и кадет (в этом году 85%), обучавшихся в довузовских образовательных организаций Минобороны России, избрали служебную карьеру офицера. Они продолжат военное образование в вузах Минобороны России.