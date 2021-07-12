Войти
Интерфакс-АВН

Военные вузы России в этом году пополнят 13 тыс. курсантов

852
0
0
Начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин (в центре) общается с курсантами. Фото с сайта www.mil.ru
Начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин (в центре) общается с курсантами. Фото с сайта www.mil.ru.

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Порядка 13 тыс. курсантов зачислят в высшие военные учебные заведения в этом году, сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"В текущем году на обучение по программам высшего профессионального образования будут приняты около 13 тыс. человек", - сказал Горемыкин журналистам.

По его словам, в этом году традиционно большая часть суворовцев и кадет (в этом году 85%), обучавшихся в довузовских образовательных организаций Минобороны России, избрали служебную карьеру офицера. Они продолжат военное образование в вузах Минобороны России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
26.03.2021
Доля современного вооружения в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%
24.08.2020
Расчеты системы ПВО С-400 сбили на учениях сверхзвуковые ракеты - мишени
06.04.2020
Вооруженные силы являются гарантом стабильности и безопасности
25.09.2019
В ожидании удара. В НАТО готовятся к нападению России на Европу
22.07.2013
"Тополя" выходят на маршрут патрулирования
11.10.2012
Минобороны доработало законопроект о военной полиции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол