Войти
РИА Новости

Производитель рассказал о планах представить НА МАКС-2021новую авиационную ракету "два в одном"

651
0
+1
Истребитель СУ-27 производит пуск бортовых ракет во время учений на полигоне Ашулук
Истребитель СУ-27 производит пуск бортовых ракет во время учений на полигоне Ашулук.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий - C-13Т и С-13ОФ, впервые покажут на авиасалоне МАКС-2021, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-производителя ракеты – Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Глеб Вареница.

"В этом году на Международном авиакосмическом салоне в павильоне "Технодинамики" мы планируем представить новую неуправляемую авиационную ракету С-13Б, которая объединяет в себе характеристики сразу двух неуправляемых ракет C-13Т, С-13ОФ. Основная задача ракеты – поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях", - сказал Вареница.

Он подчеркнул, что ракета способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. С-13Б также способна разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

Среди других авиаракет из линейки НИЗВ, которые вызывают повышенный интерес у потенциальных заказчиков - С-13ДФ с фугасной боевой частью, снаряженной однотактной объемно-детонирующей смесью. Боеприпас калибра 122 мм поражает легкоуязвимую боевую технику, расположенную в складках местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах и фортификационных сооружениях открытого типа.

НЗИВ (входит в концерн "Техмаш" под управлением холдинга "Технодинамика) – предприятие, специализирующееся на производстве неуправляемых авиационных ракет, боеприпасов для РСЗО, а также промышленной взрывчатки, которая применяется в сейсморазведке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Техмаш НПК
Технодинамика
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
23.03.2021
"В воздухе шанса нет". Гендиректор "Технодинамики" о том, как авиатренажеры спасают жизни
27.08.2019
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
14.10.2016
"Россия не может позволить себе не иметь своей операционной системы"
12.09.2013
МАКСимальный эффект
02.09.2011
МАКС-2011: подписано контрактов на более $16 млрд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол