Производитель рассказал о планах представить НА МАКС-2021новую авиационную ракету "два в одном"

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий - C-13Т и С-13ОФ, впервые покажут на авиасалоне МАКС-2021, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-производителя ракеты – Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Глеб Вареница.

"В этом году на Международном авиакосмическом салоне в павильоне "Технодинамики" мы планируем представить новую неуправляемую авиационную ракету С-13Б, которая объединяет в себе характеристики сразу двух неуправляемых ракет C-13Т, С-13ОФ. Основная задача ракеты – поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях", - сказал Вареница.

Он подчеркнул, что ракета способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. С-13Б также способна разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

Среди других авиаракет из линейки НИЗВ, которые вызывают повышенный интерес у потенциальных заказчиков - С-13ДФ с фугасной боевой частью, снаряженной однотактной объемно-детонирующей смесью. Боеприпас калибра 122 мм поражает легкоуязвимую боевую технику, расположенную в складках местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах и фортификационных сооружениях открытого типа.

НЗИВ (входит в концерн "Техмаш" под управлением холдинга "Технодинамика) – предприятие, специализирующееся на производстве неуправляемых авиационных ракет, боеприпасов для РСЗО, а также промышленной взрывчатки, которая применяется в сейсморазведке.