Ракетоносцы Ту-160 перелетели из Саратовской области на Чукотку в рамках учений

Экипажи преодолели около 7 тыс. км за семь часов без дополнительных посадок

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил РФ выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь (Чукотка) в рамках летно-тактических учений дальней авиации. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Экипажи преодолели около 7 тыс. км за семь часов без дополнительных посадок.

"Перелет из пункта дислокации на Чукотку прошел штатно. Никаких замечаний не было. Задачи, которые стояли перед экипажами на этот перелет, выполнены. Перелет на аэродром Анадырь экипажей Ту-160 - это один из эпизодов плановых летно-тактических учений с авиационными частями дальней авиации", - приводит военное ведомство слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В учениях дальней авиации задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Летчики отрабатывают задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям и другие задачи.