Войти
ТАСС

Ракетоносцы Ту-160 перелетели из Саратовской области на Чукотку в рамках учений

709
0
0
Посадка стратегического бомбардировщика Ту-160 (бортовой номер "02 красный", регистрационный номер RF-94102, серийный номер 7-02, название "Василий Решетников") Дальней авиации ВКС России в аэропорту Анадырь (Угольный), 14.08.2019
Посадка стратегического бомбардировщика Ту-160 (бортовой номер "02 красный", регистрационный номер RF-94102, серийный номер 7-02, название "Василий Решетников") Дальней авиации ВКС России в аэропорту Анадырь (Угольный), 14.08.2019.
Источник изображения: Фото Аэропорта Анадырь (Угольный) / vk.com

Экипажи преодолели около 7 тыс. км за семь часов без дополнительных посадок

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил РФ выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь (Чукотка) в рамках летно-тактических учений дальней авиации. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Экипажи преодолели около 7 тыс. км за семь часов без дополнительных посадок.

"Перелет из пункта дислокации на Чукотку прошел штатно. Никаких замечаний не было. Задачи, которые стояли перед экипажами на этот перелет, выполнены. Перелет на аэродром Анадырь экипажей Ту-160 - это один из эпизодов плановых летно-тактических учений с авиационными частями дальней авиации", - приводит военное ведомство слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В учениях дальней авиации задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Летчики отрабатывают задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям и другие задачи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
09.07.2021
Ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС отстрелялись в Арктике крылатыми ракетами
13.08.2020
Ракетоносцы Ту-160 перебросили поближе к США
14.01.2019
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2018 году
27.12.2018
Недозаправка: дефицит танкеров подрывает готовность ВВС России
25.12.2018
В ВКС России отметили День Дальней авиации
09.10.2008
В "мягком подбрюшье" США. Стратегические бомбардировщики Ту-160 осваивают латиноамериканский ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол