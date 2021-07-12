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ТАСС

Ростех обеспечил полный жизненный цикл вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52

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Вертолет Ми-8АМТШ-ВН
Вертолет Ми-8АМТШ-ВН.
Источник изображения: © Фото : Ростех / Антон Тушин

Работа в формате контрактов жизненного цикла удобна и для заказчика, и для производителя, отметил заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" обеспечила полный жизненный цикл вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

"Работа в формате контрактов жизненного цикла удобна для всех сторон: заказчик получает гарантированный сервис на весь срок использования техники, производитель - возможность долгосрочного сотрудничества. К примеру, мы действуем по такой схеме по вертолетам Ми-8АМТШ и Ка-52", - сказал Артяков.

Он уточнил, что подобные контракты предполагают поддержание исправности вертолетов на всех российских базах. "Мы сопровождаем эти машины от момента передачи в войска и до их списания. При этом действие контрактов распространяется на весь принадлежащий Минобороны РФ парк данных машин. Перед подписанием контрактов специалисты холдинга "Вертолеты России" заблаговременно провели оценку технического состояния парка, подготовили перечень работ в целях доведения и поддержания исправности на заданном уровне, сформировали выездные сервисные бригады", - рассказал он.

По словам Артякова, Объединенная авиастроительная корпорация работает с Минобороны в этом формате с 2014 года. "В рамках контрактов выполняются работы по сервисному обслуживанию, модернизации, ремонту и продлению летной годности военной техники. Главным показателем эффективности такого комплексного подхода является поддержание исправности всего парка самолетов на заданном Минобороны уровне. Это обеспечивает надежность техники и эффективное решение боевых задач", - сообщил Артяков.

Вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52 выпускаются холдингом "Вертолеты России" (входит в Ростех) - крупнейшим отечественным производителем такой техники.

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Ка-52
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