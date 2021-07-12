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Известия.ru

Свыше 50 самолетов и беспилотников вели разведку у границ РФ за неделю

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

За неделю российские радиолокационные станции зафиксировали 51 летательный аппарат иностранных государств, который вел разведку рядом с границами России, сообщила в пятницу, 9 июля, газета «Красная звезда».

Воздушную разведку вдоль границ России провели 46 самолетов-разведчиков, а также пять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

Для недопущения нарушения границ РФ российские истребители четыре раза поднимались на сопровождение иностранных самолетов. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

8 июля российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС Франции над Балтийским морем.

В Минобороны заявили, что нарушения госграницы РФ допущено не было.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
Су-27
Проекты
БПЛА
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