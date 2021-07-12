Премьера «Терминатора»: боевые машины испытают на учениях «Запад-2021»

Минобороны задействует в стратегических учениях «Запад-2021» боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Это принципиально новый класс военной техники, которого нет еще ни у одной армии мира. В ходе маневров БМПТ будут прикрывать российские и белорусские танковые подразделения. Ряд эпизодов будут разыгрываться на территории Белоруссии, так что для уникальных машин предстоящие учения должны стать первой зарубежной командировкой. Помимо общевойскового боя, «Терминатор» также покажет себя при действиях в городской застройке.

Минобороны задействует в стратегических учениях «Запад-2021» боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Это принципиально новый класс военной техники, которого нет еще ни у одной армии мира. В ходе маневров БМПТ будут прикрывать российские и белорусские танковые подразделения. Ряд эпизодов будут разыгрываться на территории Белоруссии, так что для уникальных машин предстоящие учения должны стать первой зарубежной командировкой. Помимо общевойскового боя, «Терминатор» также покажет себя при действиях в городской застройке.

«Терминатор» в городе

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение об участии БМПТ «Терминатор» в учениях «Запад-2021» уже принято. В маневрах будут задействованы несколько боевых машин из состава экспериментальной роты 90-й танковой дивизии. По словам источников, «Терминаторы» займут место в боевых порядках 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, а также в белорусских танковых подразделениях. Российским военным, которые готовятся принять новые машины на вооружение, необходимо будет оценить, как они проявят себя в различных ситуациях на поле боя. Так, БМПТ будут задействованы в масштабных наступательных и оборонительных действиях. Также они будут испытываться в городских условиях и во время блокирования диверсионных групп.

Обкатывать на полигоне «Терминаторы» начали в прошлом году на маневрах «Кавказ-2020». И это были только первые шаги. На нескольких эпизодах учений в южных регионах проверяли, насколько эффективно новые машины могут быть интегрированы в единую систему боевого управления. По итогам военные заключили, что принципиально новая машина имеет право на существование, однако ей необходимо найти место в боевых порядках. После этого БМПТ обкатывали совместно с танками и другой бронетехникой в ходе учебы войск, проводили стрельбы в разное время года при разной погоде. Теперь этим машинам предстоит показать свои возможности в масштабных учебно-боевых действиях с участием более 10 тыс. военнослужащих и сотен единиц техники.

Огнем и маневром

С 1980-х годов инженеры начали разрабатывать машину всесторонней поддержки танков на поле боя. В 1990-е, когда она воплощалась в металле, возникла идея использовать ее на сложной местности, в городских условиях, в горах, лесах, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. Именно эту возможность на предстоящих маневрах, скорее всего, и будут проверять, предположил он.

— БМПТ так же защищена, как и танки, а по сравнению с не самыми современными образцами имеет даже лучшее бронирование. Весь экипаж находится в корпусе, поэтому у машины низкопрофильная башня, — отметил Алексей Хлопотов. — При этом она имеет вертикальные углы наведения своих 30-мм пушек до 45 градусов. Считается, что этого хватает в условиях городского боя: противник ведет огонь с верхних этажей зданий, а обычные танковые пушки его достать не могут. Обзор у экипажей БМПТ также лучше, чем на большинстве современных танков. Помимо пушек, машина вооружена ракетами с лазерным наведением «Атака». Они движутся со сверхзвуковой скоростью и могут поражать, помимо наземных, также и низколетящие цели, например вертолеты. Ракеты могут снаряжаться кумулятивной или осколочно-фугасной боевой частью и позволяют поражать цели в укрытиях — например, гранатометчиков или расчеты ПТУР, которые прячутся в развалинах или в глубине помещений в зданиях.

Первое экспериментальное подразделение БМПТ было сформировано в декабре прошлого года в составе 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. Восемь машин были сведены в отдельную роту. В феврале военное ведомство отчиталось о завершении первого этапа испытаний. Была изучена управляемость и возможности вооружения боевых машин, проведены практические стрельбы.

На западном рубеже

БМПТ «Терминатор» создана на базе танкового шасси с усиленным бронированием, оснащенным противокумулятивными и решетчатыми экранами по бокам и сзади. Экипаж машины пять человек: командир, механик-водитель, наводчик-оператор и два оператора курсовых гранатометных установок.

В 2017 году «Терминаторы» прошли испытания в Сирии. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, именно боевые действия в САР позволили принять решение о закупке БМПТ для вооружения российской армии. Государственные испытания машины в том же году были завершены, и она получила одобрение на серийное производство.

Стратегические учения «Запад» проводятся раз в четыре года. К ним привлекаются почти все части вооруженных сил Белоруссии, а также группировка Западного военного округа, в том числе силы Балтийского флота, подразделения ВДВ и специальные войска.

[srcimg]https://iz.ruhttps://cdn.iz.ru/sites/default/files/inline/04_01.jpg[/srcimg] Инфографика Источник изображения: iz.ru

Из-за ограничений международных договоров учения «Запад-2021» уступают по масштабу тем, что проводятся в Центральном и Восточном военных округах. В 2017 году, например, в них было задействовано, по данным Минобороны России, 12 700 военнослужащих, до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.

9 июня на заседании общественного совета Минобороны глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что стратегические маневры «Запад-2021», которые пройдут в сентябре на территории Белоруссии и России, будет предварять целая серия подготовительных учений.

«Известия» уже писали, что на 2021 год военные России и Белоруссии запланировали рекордное количество совместных учений. Перед кульминационными стратегическими маневрами, которые пройдут в сентябре, состоятся совместные тренировки отдельных служб и специальных войск, в частности инженерно-саперных, материально-технического обеспечения, военной полиции и комендантских подразделений.

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