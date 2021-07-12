Войти
Интерфакс-АВН

"Ростех" сообщил об успешных тестах беспилотной "Арматы"

566
0
0
Демонстрация танка Т-14 "Армата"
Демонстрация танка Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Беспилотная версия танка "Армата" успешно прошла тестовые испытания, сообщил в пятницу первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.

"Например, хорошо известный танк "Армата" изначально проектировался как управляемая экипажем машина. Но уровень современных технологий сегодня позволяет превратить его в беспилотник - соответствующие тесты мы проводили, и они оказались успешными", - заявил Артяков в интервью газете "Красная Звезда".

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявлял, что проект беспилотной "Арматы" не будет серийным.

"Нет, конечно. На этой машине мы обкатываем беспилотные технологии. В основном используется как управляемая экипажем техника", - сказал глава "Ростеха"

Он также рассказывал о технологиях в танке "Армата". "Если говорить про "Армату", то там все будет максимально автоматизировано. К примеру, экипажу "Арматы" не нужно точно прицеливаться, надо лишь приблизительно навести орудие на цель. Электроника дальше все сделает сама - точно определит расстояние до цели и наведет на нее орудие. То есть в этой машине используются элементы искусственного интеллекта, которые помогают экипажу вести стрельбу. Повторюсь, оператору достаточно указать направление к цели, дальше все делается самостоятельно", - заявил Чемезов.

Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата". На ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Ранее Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Артяков Владимир
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
AI
Похожие новости
11.06.2021
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
08.12.2020
Серийные поставки танка "Армата" в войска начнутся в 2021 году
02.09.2020
«Оборонка» обороне
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
07.02.2018
Серийные поставки танка "Армата" в войска могут начаться с 2019 года - Чемезов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол