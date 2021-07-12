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РИА Новости

Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик Франции, приближавшийся к границе

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Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-27
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Истребитель авиации ВМФ в четверг сопроводил в небе над Балтийским морем французский самолет-разведчик, приближавшийся к границам России, сообщили в Минобороны.

Восьмого июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближавшуюся к российским границам.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик "Атлантик-2" ВВС Франции и сопроводил его над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Минобороны подчеркивает, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - заключили в военном ведомстве.

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Страны
Россия
Франция
Продукция
Су-27
Проекты
БФ
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