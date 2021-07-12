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Известия.ru

Премьер Испании прокомментировал полет российских Су-24 у границ Литвы

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Председатель правительства Испании Педро Санчес не знает, был ли полет российских самолетов у границ Литвы во время его брифинга на базе НАТО умышленной провокацией. Об этом в четверг, 8 июля, он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Выступление транслировал сайт правительства Испании.

«Не знаю, была ли это умышленная провокация со стороны России, у нас нет информации, поэтому я не берусь ничего говорить в этой связи. Но это показало важность миссии [НАТО]», — сказал Санчес.

Как сообщало Минобороны России, 8 июля два истребителя Су-24 Балтийского флота выполнили плановый тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. В ведомстве подчеркнули, что «полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».

До этого в четверг сообщалось, что пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы была прервана из-за срочного вылета двух истребителей НАТО на перехват российского самолета.

По информации издания El Mundo, пресс-конференция проходила на базе альянса в литовском городе Шяуляй. Во время выступления Науседы прозвучала тревога. Источники газеты заявили, что российское судно без идентификации и без какой-либо предварительной связи с гражданскими диспетчерскими вышками пролетело над Балтийским морем.

Согласно газете, идентификация российских самолетов — это задача, возложенная на испанское подразделение этой миссии НАТО. Источники в испанской армии не исключают, что Россия решила действовать именно в этот четверг, потому что визит президента был публичным.

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