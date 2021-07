Воины теней нового поколения

Силы специальных операций превратились сегодня из классического спецназа в полноценные тайные армии. Фото со страницы The U.S. Army в Flickr.

Командование Вооруженных сил США и НАТО повышает значение сил спецопераций

В современной войне – войне нового поколения, отличающейся стремительной быстротой операций и зачастую отсутствием, в традиционном их понимании, стандартов войн прошлого века, линий фронта, – все большую значимость приобретают действия сил специальных операций (ССО). Причем последние в ведущих армиях мира на сегодня превратились из классического спецназа, предназначенного для решения достаточно узкого круга специальных задач, в полноценные тайные армии, которые своими действиями способны склонять чашу весов в свою пользу не только в ходе локальных операций, но даже и в ходе отдельных вооруженных конфликтов и войн.

В этой связи вполне естественно, что руководство главной военной машины на планете – американских Вооруженных сил (ВС) – одним из приоритетных направлений военного строительства на обозримую перспективу считает всемерное развитие сил спецопераций. По большому счету война в так называемой серой зоне, где преимущественно и действуют ССО, стала одним из элементов военной стратегии США.

АМЕРИКА СТАВИТ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ СПЕЦНАЗ

В настоящее время все командования специальных операций (КСО) видов ВС США подчинены объединенному или единому Командованию специальных операций ВС США со штабом на военно-воздушной базе Мак-Дилл (Тампа, штат Флорида). Оно отвечает за подготовку, вооружение и все виды снабжения американского спецназа, а координацию всех процедур, связанных с функционированием КСО ВС, в рамках Пентагона осуществляет помощник министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности.

По состоянию на февраль 2021 года совокупная численность КСО четырех видов ВС США, включая Резерв ВС и Нацгвардию, и семи региональных КСО (КСО на ТВД), составляла около 70 тыс. военнослужащих. Кроме того, деятельность КСО ВС обеспечивают еще около 2500 человек гражданского персонала. При этом последние годы фиксируется стабильный прирост численности КСО ВС.

Более того, как стало известно недавно, Белый дом и Пентагон для выполнения неафишируемых спецзаданий по всему миру фактически создали еще и отдельную секретную армию, в которую наряду с кадровыми спецназовцами входят и представители частных военных компаний. У этих воинов теней в ходу средства изменения внешности и отпечатков пальцев: все как в фильмах серии «Миссия невыполнима», только взаправду.

Все это говорит о том, что Вашингтон действительно сделал ставку на максимальное наращивание возможностей своего спецназа, который в новом тысячелетии должен, по мнению американских политиков и генералов, но в первую очередь, как ни странно, именно политиков, решать более широкий круг задач, чем это было в прошлом веке. Фактически речь идет о превращении спецназа из остро заточенного скальпеля, предназначенного для точных, хирургически выверенных операций, в армию нового типа, способную, словно молот, громить и низвергать целые государства.

Этот вывод подтверждается и положениями Стратегии сил специальных операций Сухопутных войск США, несекретный вариант которой был обнародован в 2019 году: «Соперничество великих держав означает, что мы находимся в состоянии конфликта прямо сейчас… Мы готовы и участвуем в войне с жестокими экстремистскими организациями, но мы также адаптируемся к противостоянию с Россией и Китаем, а также готовимся к войне в составе объединенных сил… Командование ССО Сухопутных войск обеспечит государство дисциплинированными и лучшими решателями (проблем), которые… создают условия для достижения победы в войне» (в документе так и сказано – «problem solvers», грубо говоря, «решалы». – В.Щ.).

В этой связи к 2022 году армейский спецназ должен обрести способность эффективно проводить контртеррористические операции любого масштаба, а к 2028 году «зеленые береты», рейнджеры и их коллеги должны быть готовы к победе в «противостоянии, интенсивность которого ниже уровня вооруженного конфликта». Долгосрочная же цель КСО СВ США – достичь к 2034 году способности обеспечить превосходство в полномасштабной войне. «Многодоменное превосходство» – так обозначена амбициозная цель, к которой армейский спецназ Америки теперь идет.

Естественно, что делает он это не в гордом одиночестве, а вместе со всей Армией и остальными видами ВС США, из составных частей которых, словно в конструкторе «Лего», будут создаваться группировки объединенных сил, способные вести операции во всех пяти доменах или средах – на суше, на море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Причем едва ли не главными «решалами» при этом станут, судя по всему, спецназовцы.

В этой связи не вызывает удивления тот факт, что деятельности КСО ВС США постепенно придается глобальный характер.

Так, с 2004 года оно отвечает за координацию всех действий в рамках «глобальной войны с террором», осуществляемых США на территории всего мира (зачастую, кстати, даже без ведома тех стран, на чьей территории эта борьба ведется).

С августа 2016 года по распоряжению тогдашнего президента Барака Обамы оно отвечает за координацию в рамках МО США всех операций по противодействию распространению оружия массового поражения, хотя ранее эту задачу решало Стратегическое командование ВС США.

Затем КСО ВС назначили лидером в организации и проведении межрегиональных военных операций информационного обеспечения (Trans Regional Military Information Support Operations), под которыми понимается информационно-психологическое противоборство.

Ну а 18 ноября 2020 года исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер объявил о том, что отныне КСО ВС получило статус, равнозначный тому, что имеют министерства видов ВС США.

То есть фактически силы специальных операций США превратились в ту самую полноценную отдельную тайную армию, с помощью которой Вашингтон намерен решать максимально широкий круг задач – от борьбы с террористами всех мастей и распространением оружия массового поражения до проведения масштабных силовых и психологических специальных операций против суверенных государств, ставших по тем или иным причинам неугодными для военно-политического руководства Америки.

«С оперативной точки зрения Вооруженные силы Соединенных Штатов могут нанести удар по любой цели в любом месте и в любое время», – подчеркнул председатель КНШ ВС США генерал Марк Милли на брифинге 28 октября 2019 года, имея в виду в первую очередь действия именно сил спецопераций.

Генерал Милли служил и в десанте, и в спецназе, так что он, видимо, знает, о чем говорит, но такая глобальная ответственность предъявляет и свои, не менее глобальные, надо сказать, требования. В частности, это отражается на интенсивности мероприятий учебной и боевой подготовки спецназа, а также на количестве тех географических и климатических зон, где «секретные солдаты» Америки регулярно оттачивают свое мастерство. Говоря простым языком, спецназ США в последние годы пытается изучить как можно больше таких зон, отрабатывая в них действия своих подразделений.

При этом, учитывая новый виток противостояния с Москвой, в результате чего, как заявил 14 июня 2021 года генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, отношения между альянсом и Россией «оказались на низшей точке со времен окончания холодной войны», Вашингтон в последнее время сделал упор на активизацию подготовки подразделений и частей КСО ВС США на территории Европейского континента. В том числе в районах, прилегающих к территории России. Причем такие мероприятия проводятся заокеанскими спецназовцами в тесном взаимодействии со своими коллегами из армий стран – членов НАТО и даже тех стран, которые Вашингтон причисляет к своим партнерам.

Так, в рамках проводившегося с 1 февраля по 5 марта с.г. на территории Европы крупномасштабного многонационального учения ВС стран – членов НАТО под кодовым наименованием Combined Resolve XV («Объединенная решимость») отдельной строкой в плане мероприятий было обозначено совместное учение подразделений ССО США, с одной стороны, и спецназа Северной Македонии и Румынии – с другой. Хотя, конечно, никакой «одной» или «другой стороны» здесь нет: все эти страны принадлежат к одному, натовскому, военному лагерю и имеют вполне определенную направленность действий.

Подробной информации по нему не публиковалось, но, анализируя представленные на сайте НАТО фотографии, можно сделать вывод о том, что со стороны ВС Северной Македонии к учению привлекались военнослужащие батальона спецназначения «Волки». Он входит в состав сформированного в ноябре 2006 года полка спецопераций национальных ВС и предназначен для проведения различного рода специальных операций с целью защиты территориальной целостности и суверенитета страны, в том числе осуществления мероприятий по уничтожению различных объектов и целей противника.

В свою очередь, со стороны ВС Румынии в учении принимали участие военнослужащие 610-го батальона спецопераций «Вултури» (в переводе с румынского – «Орлы») из состава 6-й бригады спецопераций «Михай Витязул», образованной в октябре 2011 года на базе 1-го полка спецопераций. Однако в подписях к фото на сайте НАТО указано, что на них изображены бойцы 51-го батальона спецопераций. Возможно, что это ошибка, либо в учении действительно принимали участие военнослужащие части спецназа с таким номером. Не исключено, кстати, что этот номер теперь – после очередной реорганизации – носит все тот же батальон «Вултури».

А вот руководящую роль в этом мероприятии взяли на себя американцы, а именно штаб Командования специальных операций «Европа» (Special Operations Command Europe – SOCEUR), которое является одним из семи региональных командований спецопераций КСО ВС США. Причем роль КСО «Европа» в таких учениях в последние годы традиционно важна – даже, можно сказать, чересчур.

Впрочем, совместные действия подразделений спецназа США, Северной Македонии и Румынии в Combined Resolve XV были, судя по всему, лишь разминкой перед проведением на Европейском континенте более серьезного мероприятия учебной и боевой подготовки, связанного с задействованием крупных сил ССО армий государств, входящих в состав блока НАТО (да еще и с участием «гостей»). Речь в данном случае об учении Trojan Footprint 21, которое проходило на полигонах Европы в мае 2021 года.

СТАРЫЕ КОНИ В НОВОЙ УПАКОВКЕ

Trojan Footprint – это серия ежегодных учений сил спецопераций ВС стран – членов НАТО, которые проводятся на Европейском континенте в целях отработки взаимодействия между подразделениями и частями ССО разных стран для проведения операций в рамках единого плана командования Объединенных ВС (ОВС) НАТО.

В переводе с английского название учения Trojan Footprint можно использовать в одном из следующих вариантов: «Троянский шаг», «Троянская поступь», «Троянское присутствие» или, что тоже близко по смыслу, «Троянское влияние». Впрочем, в любом случае конечный смысл названия этого мероприятия – использовать известную тактику троянцев, которые в ходе, пожалуй, первой документально зафиксированной в мировой военной истории специальной операции подсунули непростого коня своему врагу и в результате одержали над тем убедительную победу.

В ходе этих учений военнослужащие подразделений спецназа отрабатывают действия по решению самого широкого круга задач, включая отработку взаимодействия с обычными, не спецназовскими, подразделениями и частями ВС. Причем отрабатываются действия не только с подразделениями и частями ВС государств, являющихся членами НАТО, но и с армиями тех стран, которые заявлены как его «союзники и партнеры».

«В то время как учения направлены на повышение способности сил специальных операций противостоять множеству угроз, они также усиливают интеграцию с обычными силами и улучшают взаимодействие с нашими союзниками по НАТО и европейскими партнерами, – приводит слова полковника Марка Лароша, замначальника КСО ВС США «Европа» в своей заметке Black Sea, Balkan allies and partners start «Trojan Footprint 21» on May 3rd, размещенной на ресурсе www.dvidshub.net, капитан Кевин Калер из группы по работе с общественностью 352-го авиакрыла спецопераций КСО ВВС США. – Но самое главное, Trojan Footprint 21 укрепляет военную готовность, культивирует доверие и развивает прочные связи, которые способствуют миру и стабильности во всей Европе».

Фактически Trojan Footprint – в настоящее время главное многонациональное учение сил специальных операций, проводимым в рамках блока НАТО. Причем в последнее время этому учению в свете существенного возрастания роли спецназа в противостоянии между альянсом и Россией военно-политическим руководством этого блока уделяется существенно более высокое внимание.

В нынешнем году Trojan Footprint проходило в основном на территории Румынии – одного из верных союзников Вашингтона и Брюсселя в новом «походе на Восток». В учении принимали участие подразделения командований спецопераций трех видов ВС США, а общее руководство осуществлял штаб КСО «Европа». Впрочем, полноправными участниками учения стали военнослужащие и других стран – членов НАТО, а также ряда государств, причисляемых альянсом к своим «партнерам»: Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Испания, Северная Македония, Украина и Черногория. Причем на территории части из этих стран проходили и отдельные эпизоды указанного учения.

«Учение под руководством Командования специальных операций «Европа» предоставит этим подразделениям возможность проверить и подтвердить на практике правильность тактики, методов и способов, разработанных для многодоменных операций, – отмечает в упомянутой статье капитан Калер. – Многодоменные операции позволяют продемонстрировать профессиональные навыки военнослужащих (спецназа) военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил для выполнения сложной задачи, повышая смертоносность и готовность этих сил к действиям в Черноморском регионе».

Все бы ничего – мало ли какие учения проводят на своей территории страны блока НАТО, если бы не тот факт, что часть этого мероприятия проходила совсем рядом с Россией, а именно в Грузии. Именно здесь 3 мая с.г. и началась отработка одного из элементов масштабного учения спецназа.

«Грузия выступает в качестве принимающей страны для главного учения Командования специальных операций «Европа» под кодовым наименованием Trojan Footprint 21, – подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном 6 мая с.г. как на сайте посольства США в Грузии, так и на сайте посольства Грузии в Соединенных Штатах. – «зеленые береты» Сухопутных войск США, приписанные к 10-й группе спецназа (воздушно-десантной), пройдут тренировку и продолжат наращивать взаимодействие с грузинскими силами специальных операций в рамках тактических учебных мероприятий по всему региону».

Упомянутая в пресс-релизе 10-я (воздушно-десантная) группа спецопераций КСО СВ США, в оригинале – 10th Special Forces Group (Airborne) – по российской терминологии обозначается как «парашютно-десантный полк специального назначения».

В отличие от большинства других групп спецназа СВ США, известных как «зеленые береты», 10-я группа имеет две основные базы постоянной дислокации: на континентальной части США (военная база Форт-Карсон, район Колорадо-Спрингс, шт. Колорадо), где постоянно находятся три из четырех батальонов (отрядов) спецназначения этой группы, и на Европейском континенте (военная база Панцер-Казерне, район Бёблинген, Германия), где постоянно находится один батальон (отряд) группы.

Однако в такой дислокации нет ничего удивительного, если принять во внимание тот факт, что эта группа КСО СВ была создана именно для действий на Европейском театре войны. Таким образом, активное участие в различного рода учениях в Старом Свете – это прямая обязанность военнослужащих этой группы.

Вот и в мае с.г. ее бойцам пришлось изрядно попотеть: в начале месяца они отрабатывали действия вместе с грузинскими коллегами, а в конце – уже с латвийскими. А парой месяцев ранее, в марте, военнослужащие 10-й группы спецопераций КСО СВ отрабатывали – уже на территории Литвы – действия по тактической медицине, а точнее – оказанию медпомощи в бою, в рамках многонациональных учений с коллегами из Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Украины. В общем, изучают ТВД ребята активно.

Кстати, не только они. Так, в начале мая с.г. в учении сил спецопераций под кодовым наименованием Black Swan («Черный лебедь»), проходившим на территории Венгрии (она же выступает в роли организатора и руководителя этого учения), принимали участие уже военнослужащие КСО ВМС США. Это учение, в котором также приняли участие Словакия и Хорватия, проводилось одновременно с «троянским» мероприятием и было призвано повысить уровень взаимодействия между спецназом разных стран, а также отработать действия по защите сразу нескольких объектов на территории Европы одновременно.

Анализируя все вышесказанное, можно прийти к вполне обоснованному предположению, что американские «зеленые береты» из 10-й группы спецопераций КСО СВ США, действуя совместно с военнослужащими грузинских и латвийских ССО, да еще и на территории их стран, вполне возможно, отрабатывают действия по подсовыванию того самого троянского коня соседу Тбилиси и Риги – Москве.

Вот только конь теперь не грубо сколоченный деревянный, а высокотехнологичный – с элементами специальных и психологических операций, мастерами в проведении которых, как известно, являются «зеленые береты». А также с элементами боевых действий в киберпространстве. На последнем в настоящее время КСО ВС США делает весьма серьезный упор в ходе учебной и боевой подготовки подчиненных ему войск.

НА КАЖДУЮ ЛОШАДЬ НАЙДЕТСЯ УЗДА

40 лет назад на экраны кинотеатров вышел фильм «Ответный ход» режиссера Михаила Туманишвили. В нем десантники – герои первого фильма «В зоне особого внимания», потерпев неудачу, проводят дерзкую ответную спецоперацию, действуя на этот раз уже совместно с морпехами. Результатом становится полная победа над условным противником на проводимых масштабных учениях.

Свой ответный ход подготовила Вашингтону с Брюсселем и Москва: случайно или нет, но в то же самое время, когда американские спецназовцы и их коллеги из армий стран – членов блока НАТО и «государств-партнеров» отрабатывали действия на территории ряда европейских стран, в том числе в непосредственной близости от границ России, наши спецназовцы приняли участие в совместном учении на территории государства, расположенного едва ли не в самом сердце Североатлантического альянса.

Речь в данном случае идет о совместном российско-сербском тактическом учении антитеррористической направленности «Совместный ответ – 2021», которое проходило в Республике Сербия на полигоне Орашац (Ниш) с 20 по 25 мая 2021 года.

«В ходе мероприятия планируется отработать десантирование на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение, – отмечалось в пресс-релизе от 20 мая 2021 года, подготовленном и распространенном специалистами Департамента информации и массовых коммуникаций (ДИМК) МО РФ. – Кроме того, предусматривается проведение показных выступлений и занятий по стрельбе из стрелкового оружия».

«К учению от российской стороны привлекается до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа», – отмечалось в сообщении российского военного ведомства.

Согласно информации, обнародованной МО РФ, одной из главных задач этого учения стала «отработка порядка совместных действий личного состава при ведении боевых действий, а также достижение максимальной слаженности личного состава при выполнении задач». Причем в ходе занятий, проведенных с военнослужащими задействованных в данном учении подразделений армий двух стран, было «отработано управление подразделениями в условиях, приближенных к боевым», а также «принятие решений по поступающим вводным и действия по ним в различных условиях боя».

«Тактические группы подразделений специального назначения России и Сербии в полном объеме отработали вопросы подготовки к выполнению контртеррористических задач», – отмечалось в этой связи в другом пресс-релизе – от 21 мая 2021 года, подготовленном и распространенном среди журналистов специалистами ДИМК МО РФ.

Согласно плану учения, военнослужащие привлеченных к нему российских и сербских подразделений ССО решали задачи по поиску террористических групп в указанном районе местности, а также отработали задачи по организации и проведению противозасадных мероприятий и даже провели «налет» на базу условных террористов, которые, естественно, были быстро повержены.

«Показав высокую боевую выучку и профессионализм, подразделения специального назначения вооруженных сил Сербии и России успешно выполнили все поставленные задачи», – подчеркивается в этой связи в материалах МО РФ.

Особо же следует отметить тот факт, что в рамках практической части учения военнослужащими подразделений сил спецопераций России и Сербии был «проведен этап боевой стрельбы из автоматов, снайперского вооружения и крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях». «Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были задействованы статические и динамические мишени различного типа, а также модульные комплексы стрельбищного оборудования», – отмечается в информационном сообщении отечественного военного ведомства.

В целом проведенное российскими и сербскими спецназовцами в мае с.г. тактическое учение не только позволило отработать взаимодействие между подразделениями ССО в условиях, максимально приближенных к боевым, но и еще раз подтвердило особый, фактически союзнический статус тех отношений, которые существуют сегодня между двумя нашими странами.

«Сегодня мы активно развиваем наше военное и военно-техническое сотрудничество, – особо подчеркнул министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи со спикером Народной скупщины (парламента) Республики Сербия Ивицей Дачич, проходившей в середине июня с.г. в Москве. – Проводятся совместные учения. Сербские офицеры проходят подготовку и обучение в наших высших учебных заведениях – предполагаем расширить эту практику».

Добавим в этом плане, что в ходе церемонии открытия учения, которая состоялась 20 мая с.г. на базе 72-й бригады спецопераций ВС Республики Сербия, представители обеих стран особо отметили важность проводимых совместных мероприятий боевой подготовки для развития сотрудничества между подразделениями спецназначения российских и сербских ВС в области противодействия терроризму – одной из главных и, пожалуй, самых серьезных угроз, существующих в настоящее время в мире. Хотя, как мы понимаем, поиск и ликвидация банд террористов во многом схожи с аналогичными задачами, реализуемыми в отношении групп спецназа противника.

КТО К НАМ ПРИДЕТ…

Официально совместные учения российского и сербского спецназа были заявлены как антитеррористические. Однако, как представляется, любой мало-мальски знакомый с ситуацией и обстоятельствами дела специалист сразу поймет, что, перефразируя известное изречение знаменитого отечественного полководца и политического деятеля князя Александра Невского, таким образом Москвой своим западным «партнерам», можно сказать, фактически был послан несколько завуалированный, но достаточно четкий и вразумительный сигнал в стиле: кто к нам со своим спецназом придет, тот от спецназа – но уже нашего – и получит. В этом плане символично выглядит и название учения – «Совместный ответ».

Впрочем, тактические учения совместно с сербскими спецназовцами – это лишь прелюдия. Главная же «игра», если можно так сказать, будет сыграна в ходе ряда военных учений, которые Минобороны России запланировало на этот год и в ходе которых силам спецопераций, вероятно, будет отведена далеко не последняя роль.

И такие учения кроме решения главной задачи – проверки готовности войск к ведению вооруженной борьбы в условиях войн нового поколения – одновременно еще и играют роль своего рода информационного послания всем вероятным противникам Москвы. Сигналом о том, что попытки силового давления на Россию обречены на провал.

И если кто-то такие тонкие сигналы не понимает – тем хуже для него: в определенной ситуации на месте поверженных групп условных боевиков вполне могут оказаться уже реальные спецназовцы армии страны, входящей в тот же блок НАТО.

Причем действовать наш спецназ будет отнюдь не на своей территории. Соответствующую подготовку наши «воины теней» уже проходят. Вот, к примеру, в начале июня с.г., как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, в Красноярском крае прошло совместное тактико-специальное учение спецназа России и Узбекистана, в ходе которого военнослужащие отработали действия по выходу в тыл условного противника, совершив для этого пятикилометровый переход в условиях горной сибирской тайги.

«Военнослужащие преодолели различными способами отвесные скалы, высота которых подчас достигала 20 метров, а также навели переправу через горную реку шириной 15 метров», – отмечается в сообщении ДИМК МО РФ от 10 июня с.г.

Вполне понятно, что при таком уровне подготовки нашему спецназу совершить новый «переход Суворова через Альпы» и выйти в тыл уже реального противника где-то в глубине территории Европы особо труда не составит. Как гласит популярный в последнее время лозунг: «Можем повторить!». Если заставят, конечно. Однако, как представляется, лучше до этого дело не доводить. Не правда ли?

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт.