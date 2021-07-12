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Независимое военное обозрение

Удар с глубины, Крымский мост в прицеле, набор полномочий

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Фото сайта www.president.gov.ua
Фото сайта www.president.gov.ua.

Три дивизиона «Нептунов» для противостояния России

Северный флот проводит учения в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. Как сообщает пресс-служба объединения, сразу несколько типов атомных подводных лодок приступили к проведению специального учения по испытанию систем и вооружения. Мероприятия проходят на глубинах свыше 500 м – предельных для большинства современных кораблей.

На этом фоне нетрудно провести одну параллель – с прошлогодними испытаниями глубоководного необитаемого аппарата «Витязь-Д» в Марианской впадине. На глубине более 12 тыс. м изделие не только самостоятельно выполняло программу работ, но и без использования проводов передавало информацию о полученных результатах на борт судна «Фотий Крылов». То есть в России созданы системы управления и связи с обитаемыми и необитаемыми подводными объектами практически на неограниченных глубинах.

Президент Владимир Зеленский сообщил о радикальном прорыве в военном противостоянии Москвы и Киева. Последний получил на вооружение советскую копию противокорабельной крылатой ракеты Х-35 – ЖК-360МЦ «Нептун». По словам главы государства, новый береговой ракетный комплекс «позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей». Одной из целей новой системы уже назван главный раздражитель украинских политиков и военных – Крымский мост.

Х-35 очень похожа внешне на американский UGM-84 «Harpoon». Однако в отличие от него более прогрессивная. Она не только полностью унифицирована для применения как с надводных кораблей, береговых ракетных комплексов, так и авиационных носителей, но и имеет головку самонаведения, не излучающую радиоволн в поисках цели. Ракета буквально «немая», она не сканирует пространство, а принимает сигналы, излучаемые жертвой. Из-за этой особенности ее практически невозможно обнаружить средствами радиолокации, которые при ее поиске и наводят на себя дозвуковую убийцу.

Командующий украинскими морскими силами контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что намерен сформировать три дивизиона «Нептунов» для размещения на Черноморском побережье Украины. Создаст ли это угрозу российскому флоту и главному раздражителю украинских политиков – Керченскому мосту – при наличии только береговых системы ПВО из комплексов С-400 «Триумф» и пушечно-ракетных «Панцирь-С», сказать сложно.

Ранее гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, входит в Союз машиностроителей России) Борис Обносов сообщал, что российская версия ракеты Х-35 – Х-35У – «принципиально отличается от предыдущей» – советской, а значит, и украинской машины. Российское изделие имеет новый двигатель и больший запас топлива. По некоторым данным, ракету научили работать в группе, чего нет у украинской модели. В настоящее время Х-35 один из перспективных экспортных товаров корпорации КТРВ. Машина входит став вооружения надводных кораблей, истребителей и даже ударных вертолетов Ка-52 «Катран». Благодаря этому вооружению они могут считаться единственными противокорабельными машинами морского базирования в мире.

На этом фоне вышел закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Он стал дополнением к уже имеющемуся документу, определяющему действия гвардейцев в рамках правового поля и стоящих передними задач. В новом документе полномочия ведомства расширились. Росгвардейцы теперь могут оперативно принимать меры для защиты жизни и здоровья граждан, военнослужащих и сотрудников своего ведомства, предотвращать угрозы в отношении охраняемых войсками объектов и специальных грузов и не допускать возникновения на них чрезвычайных ситуаций. Росгвардейцы могут блокировать территории или акватории, например, при розыске сбежавших преступников, обезвреживании террористов или при ликвидации аварий и возникновении эпидемий.

В контексте украинских угроз уничтожить Керченский мост надо отметить, что его защитой занимаются не только подразделения Черноморского флота, ФСБ, но и Росгвардии. Для этого созданы специальные морские подразделения. На их вооружении – скоростные катера, авиация и беспилотные летательные аппараты. Росгвардейцы способны пресечь любую попытку проведения террористического акта в отношении Крымского моста не только на земле, в воздухе, но и под водой. Для этого в структуре войск созданы специальные подразделения водолазов.

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Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Harpoon ПКР
Ка-52
С-400 Триумф
Х-35
Компании
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СФ
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