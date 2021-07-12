Пальцем в небо, да еще и чужое

США размещают противоракеты в Польше

Символично, что в день годовщины нападения нацистской Германии на СССР, 22 июня стало известно о том, что Соединенные Штаты приступили к размещению оружия в Польше.

База в Польше

В частности, США под сказки о возможном неразмещении наступательного ядерного оружия наземного базирования в Восточной Европе все-таки добавили порцию стратегических вооружений. На севере Польши строится новая база противоракетной обороны в Редзиково, предназначенной для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. По словам официальных лиц Вашингтона, база не способна подорвать военно-стратегический потенциал России. Хотя от нее до российских границ рукой подать.

«Началась установка оружия наземной системы (ПРО) Aegis в Польше», – говорится в сообщении Агентства по противоракетной обороне США. Хотя база построена на 95% и будет готова в 2022 году, на территории уже проистекает бурная деятельность. Например, в марте этого года была протестирована работа радара SPY-1D(V) и станции подсветки целей системы управления огнем (FCS). А двумя месяцами позже эти системы встали на постоянное дежурство.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что база ПРО в Польше будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет. Однако, если посмотреть на карту, становится ясно, что из Польши явно удобнее стрелять по Калининградской области, чем по Ирану.

Суммарная стоимость работ, начатых в 2016 году, оценивается в 182 млн долл. Изначально планировалось, что база заработает к 2018 году, однако впоследствии сроки были сдвинуты на 2020 год.

«После окончания строительства комплекс Aegis Ashore в Польше станет второй в Европе береговой базой, оборудованной системой ПРО. Также это ознаменует завершение последней фазы Европейского поэтапного адаптивного подхода США (EPAA).

Системы, поставленные в рамках EPAA, защищают развернутые силы США и европейских союзников по НАТО в регионе от существующих и новых угроз удара баллистическими ракетами, возникающих за пределами Евро-Атлантического региона», – уверены в Агентстве противоракетной обороны США.

База в Румынии и морские силы

В районе Девеселу в Румынии в 2016 году начала действовать первая американская база наземного базирования ПРО Aegis в Европе. Она стала частью программы построения поэтапной адаптивной европейской системы ПРО, включающей наземные базы в Румынии и Польше вместе с четырьмя эсминцами ПРО ВМС США, размещенными на постоянной основе в Испании.

Морскую составляющую системы представляют эсминцы Roosevelt, Porter, Ross и Arleigh Burke, размещенные на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли в прошлом неоднократно заходили в акваторию Черного моря и проводили патрули вблизи от российских границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что «угроза союзникам по НАТО от ракет из-за пределов Евро-Атлантического региона реальна», но размещенное в Румынии вооружение «не направлено против России». Однако любой здравомыслящий человек заметит, что от Румынии рукой подать до Крыма и Кубани.

«Географическое расположение и законы физики не позволяют системе НАТО сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты. Количество перехватчиков слишком мало, и они расположены слишком далеко к югу или слишком близко к России, чтобы сделать это», – заявлял Столтенберг.

Хотя, учитывая известный перл Джен Псаки об угрозах направить Шестой флот ВМС США к берегам Белоруссии, можно предположить, что в США и в НАТО судят о России по себе.

Новая противоракета США

Хотя американцы увещевают нас, что Aegis Ashore в Польше – всего лишь часть оборонительной системы, российские военные справедливо оценивают развертывание американских комплексов ПРО в Европе как составляющую ядерного потенциала США.

По мнению специалистов, на базах ПРО в Румынии и Польше могут быть размещены универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk.

В связи с этим российская сторона уже объявила, что вынуждена будет предпринимать ответные меры из-за развертывания таких систем вблизи ее границ.

К слову, для американских военных одно только размещение «Иджисов» у нас под боком кажется недостаточной мерой «сдерживания». В расширенном заявлении Агентства по ПРО, выпущенном 12 апреля, изложены требования к концепциям прототипа новой противоракеты (ПР) для перехвата планирующих гиперзвуковых боевых блоков GPI (Glide Phase Interceptor) с механизмом уничтожения кинетической энергией.

В документе предполагается, что новая противоракета будет интегрирована с системой вооружения Aegis с вертикальной пусковой установкой (ВПУ) Mk 41. Согласно заявлению Агентства, работа над прототипом завершится летными испытаниями с Тихоокеанского ракетного полигона на острове Кауаи Гавайского архипелага. Планирующие гиперзвуковые летательные аппараты движутся со скоростью М=5 или быстрее. А также могут маневрировать, представляя собой более сложную цель, чем баллистическая ракета, движущаяся по расчетной траектории.

Способность обнаруживать и устанавливать радиолокационные контакты с маневрирующей целью на гиперзвуковой скорости сама по себе является проблемой, и ее необходимо решить, прежде чем станет возможным перехват гиперзвуковой цели.

А поскольку система Aegis уже имеет возможности для сопровождения, пуска по команде из удаленного центра и перехвата, в Агентстве по ПРО предположили, что ПР GPI может хорошо вписаться в эту конструкцию. Об этом сообщил 28 мая директор Агентства вице-адмирал Джон Хилл.

Предтечей ПР GPI был проект, известный как гиперзвуковая система защиты от регионального оружия с планирующим участком полета боевого блока RGPWS (Regional Glide Phase Weapons System). Она предназначалась для защиты от гиперзвуковых атакующих целей.

Приснопамятный договор

С 1972 года действовал Договор об ограничении систем противоракетной обороны, цель которого заключалась в сохранении стратегического паритета между двумя крупнейшими ядерными державами. Согласно концепции договора, ограничение ядерного вооружения СССР (затем – России) и США снижало риск начала полномасштабного конфликта с применением ядерного оружия. Поскольку каждая сторона в случае военного конфликта с применением ядерных ракет оставалась бы беззащитной для ответного удара.

Стороны обязались не развертывать системы ПРО на территории своих стран и не создавать основу для такой обороны. При этом запрет касался в том числе и развертывания систем ПРО морского, воздушного или мобильно-наземного базирования.

Исключением было лишь размещение комплексов ПРО, развернутых для защиты столиц и районов дислокации шахтных пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).

Остановило ли это Вашингтон? Разумеется, нет. В 1980-е годы, при президентстве Рональда Рейгана, американские военные разработали стратегию, которая стала бы лазейкой в договоре. Идея, в частности, заключалась в защите всей территории США с помощью базирования перехватчиков в космосе.

Концепция так и не была реализована, однако в последние годы Пентагон вернулся к ее рассмотрению. В отличие от технологий 1980-х нынешние способны обеспечить реализацию проекта. Но проблема милитаризации космоса – отдельная тема, поэтому вернемся к противостоянию на уровне ниже стратосферы.

Идеальный шторм из России

В 1983 году Вашингтон обвинил Советский Союз в нарушении договора. По данным американской разведки, в Енисейске-15, расположенном под Красноярском, велось строительство РЛС 90Н6 «Дарьял-У», предназначенной для наблюдения за космическими аппаратами. Нарушение заключалось в том, что РЛС могла использоваться как часть системы ПРО. В глазах американцев ее развертывание в глубине территории страны являлось нарушением договора.

В итоге в 1990–1991 годах станция была демонтирована, а США, почувствовав себя хозяевами, начали игнорировать договор, а в ответ на возражения лениво бросали доводы в духе «сам дурак». Первый известный пример нарушения со стороны Вашингтона – возведение РЛС «Глобус-2» (AN/FPS-129 «Хэвстэар») на территории Норвегии.

Эта система была испытана в качестве элемента ПРО и задействована в феврале 2001 года. Формально «Глобус-У» предназначался для наблюдения за космическими аппаратами, однако были подозрения, что РЛС применялась как часть системы ПРО. Подозрения подтвердились в 2000 году – после того как шторм обнажил РЛС, сорвав с нее защитный кожух. Тогда-то и оказалось, что «Глобус-2» всматривался не в небо, а в сторону России.

В ответ на обвинения официальные лица утверждали, что станция «находилась в стадии испытаний, поэтому направленность антенны на Россию была простой случайностью». Если бы подобное произошло сейчас, шторм, посягнувший на РЛС, непременно объявили бы российским агентом.

После скандала вокруг «Глобуса-2» Сенат США принял резолюцию с призывом создать национальную систему ПРО. И вскоре президент США Билл Клинтон подписал закон, согласно которому Пентагон должен был разместить ПРО для защиты всей территории страны при первой же возможности.

А три года спустя США и вовсе вышли из договора по ПРО. И приступили к созданию национальной и региональной систем противоракетной обороны не только на территории Соединенных Штатов, но и в Европе, Ближнем Востоке и Азии.

С тех пор мало что изменилось. Не так давно мы могли наблюдать подозрительно похожую ситуацию вокруг ДОН. И Вашингтон по-прежнему готов отстаивать свое глобальное лидерство любой ценой.

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – политолог.