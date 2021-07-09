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Российская газета

Ту-160 и Ту-95 поразили цели в Арктике

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Авиационная база Энгельс в Саратовской области - единственная, где базируются стратегические ракетоносцы Ту-160.
Авиационная база Энгельс в Саратовской области - единственная, где базируются стратегические ракетоносцы Ту-160.
Источник изображения: РИА Новости

На заключительном этапе масштабных летно-тактических учений Дальней авиации экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигоне в Арктике.

"Пуски прошли штатно, ракеты поразили цели на полигоне, подтвердив заданные точностные характеристики", - сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что на боевое применение "туполевы" ушли с аэродрома Энгельс в Саратовской области.

В общей сложности экипажи преодолели более 4000 километров. А выполнению этой задачи предшествовало перебазирование самолетов в Энгельс из Амурской и Рязанской областей.

Какие типы боеприпасов использовали в Арктике экипажи Ту-160 и Ту-95МС, в минобороны не раскрывают. Однако известно, что сейчас воздушных "стратегов" планово оснащают современными крылатыми ракетами Х-101 с дальностью стрельбы до 4,5 тысячи км и Х-102. Кормовые пушки Ту-95МС тоже в ход пускали. Правда, это было уже не в Арктике, а на одном из полигонов в Иркутской области. Туда на боевое применение в рамках учений Дальней авиации ходили экипажи "девяносто пятых", дислоцированных в Амурской области. Работа в воздухе заняла у них более шести часов. Кроме того, экипажи ракетоносцев действовали по сигналу тревоги, выполнили ночные полеты, отработали дозаправку топливом в воздухе и потренировались в выводе авиационной, автомобильной и специальной техники из-под удара условного противника.

Маневры организовали по единому замыслу, а общее руководство им осуществлял командующий Дальней авиацией России Сергей Кобылаш.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Х-101
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
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