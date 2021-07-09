В ОДКБ вырабатывают меры по снижению напряжённости на таджикско-афганской границе

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров во время брифинга в МИА "Россия сегодня".

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Оперативная группа, возглавляемая начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым, вырабатывает меры по снижению напряжённости на таджикско-афганской границе, совершён облёт одного из участков этого рубежа.

"Посещение участка таджикско-афганской границы дало возможность оперативной группе объективно оценить состояние дел на местности и способствовало выработке объективных предложений по снижению напряженности на таджикско-афганской границе и подготовке предложений по совместным мерам в формате ОДКБ", - сказано в сообщении пресс-службы Объединённого штаба (ОШ) ОДКБ, распространённом в четверг.

Отмечено, что "оперативная группа осмотрела район границы Таджикистана, где был зафиксирован наиболее многочисленный переход со стороны Афганистана военнослужащих правительственных войск Исламской Республики Афганистан с оружием (более 200 военнослужащих)".

Объединенный штаб информирует, что оперативная группа посетила Девятый погранотряд ("Калай-Хумб").

"Группа офицеров ознакомилась на местности с порядком обеспечения охраны таджикско-афганской границы военнослужащими Пограничных войск республики, укомплектованностью подразделений личным составом, вооружением и специальной техникой. Был изучен порядок взаимодействия с подразделениями Вооружённых сил Республики Таджикистан, выделенными для усиления охраны государственной границы", - говорится в сообщении.