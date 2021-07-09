Войти
Интерфакс-АВН

В ОДКБ вырабатывают меры по снижению напряжённости на таджикско-афганской границе

396
0
0
Анатолий Сидоров
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров во время брифинга в МИА "Россия сегодня".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Оперативная группа, возглавляемая начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым, вырабатывает меры по снижению напряжённости на таджикско-афганской границе, совершён облёт одного из участков этого рубежа.

"Посещение участка таджикско-афганской границы дало возможность оперативной группе объективно оценить состояние дел на местности и способствовало выработке объективных предложений по снижению напряженности на таджикско-афганской границе и подготовке предложений по совместным мерам в формате ОДКБ", - сказано в сообщении пресс-службы Объединённого штаба (ОШ) ОДКБ, распространённом в четверг.

Отмечено, что "оперативная группа осмотрела район границы Таджикистана, где был зафиксирован наиболее многочисленный переход со стороны Афганистана военнослужащих правительственных войск Исламской Республики Афганистан с оружием (более 200 военнослужащих)".

Объединенный штаб информирует, что оперативная группа посетила Девятый погранотряд ("Калай-Хумб").

"Группа офицеров ознакомилась на местности с порядком обеспечения охраны таджикско-афганской границы военнослужащими Пограничных войск республики, укомплектованностью подразделений личным составом, вооружением и специальной техникой. Был изучен порядок взаимодействия с подразделениями Вооружённых сил Республики Таджикистан, выделенными для усиления охраны государственной границы", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Похожие новости
29.11.2019
Президент России принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
09.08.2018
Учения ОДКБ "Рубеж" пройдут в октябре на горном полигоне в Таджикистане
30.05.2018
Снова Афганистан?
10.11.2017
Учения "Боевое братство-2017" носят сугубо оборонительный характер - ОДКБ
07.11.2014
Бордюжа: ОДКБ решила приостановить усилия по налаживанию диалога с НАТО
19.07.2012
«ОДКБ как военного союза не существует»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 13:11
  • 21
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 09.07 12:22
  • 1
ВВС США показали «самый крутой» самолет в мире
  • 09.07 12:13
  • 7
ПТУР третьего поколения "Алмаз" поступила на вооружение в Иране
  • 09.07 10:12
  • 5
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 09.07 09:59
  • 60
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 09.07 09:57
  • 26
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 09.07 07:30
  • 36
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 09.07 05:10
  • 1
Годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2020 год
  • 09.07 05:09
  • 1
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 09.07 05:05
  • 16
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 09.07 01:37
  • 2
В Госдуме рассказали о проблеме в создании самолетов Ил-112В
  • 08.07 20:08
  • 12
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 08.07 19:56
  • 16
Противоракетный "козырек": Т-72Б3 с новой защитой замечен под Ростовом
  • 08.07 18:51
  • 1
Построен еще один самолет Ил-96
  • 08.07 18:39
  • 48
Путин прочертил для Запада новую красную линию