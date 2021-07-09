Корейцы вложат в производство аккумуляторов для электромобилей $26 млрд

Южнокорейская компания SK Innovation стремится к 2022 году войти в тройку лидеров отрасли: она вложит в производство аккумуляторов для электромобилей 26 млрд долларов, чтобы увеличить его в пять раз.

Компания SK Innovation планирует в течение следующих пяти лет вложить в производство аккумуляторов для электромобилей 26,5 млрд долларов. Южнокорейский производитель рассчитывает за это время нарастить производственные мощности для выпуска этой продукции в пять раз.

В прошлом году аккумуляторы для электромобилей принесли SK Innovation всего 5% всей выручки. Для сравнения: бизнес, связанный с очисткой и переработкой нефти обеспечивает более 80% дохода компании.

Всего SK Innovation строит пять новых заводов в США, Европе и Китае. К 2025 году их совокупная производительность будет соответствовать возможности выпуска за год аккумуляторов суммарной ёмкостью 200 ГВт·ч. Сейчас производственные возможности SK Innovation оцениваются в 40 ГВт·ч.

Компания SK Innovation уже заключила долгосрочные контракты на поставку с Hyundai Motor, Volkswagen, Ford Motor и другими крупными автопроизводителями. Сейчас она является шестой среди производителей аккумуляторов, занимая по итогам 2020 года всего 5,2% мирового рынка. Осуществляя свои планы, компания рассчитывает уже к 2022 году войти в тройку лидеров отрасли. Сейчас в неё входят китайская компания Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL), южнокорейская LG Chem и японская Panasonic.