Уралвагонзавод запустил промышленный 3D-принтер.

На участке цифровых технологий отдела главного металлурга Уралвагонзавода заработал промышленный 3D-принтер, уникальный не только для Нижнего Тагила, но и для всего Уральского региона. Такое оборудование используется лишь на нескольких предприятиях России, сообщает пресс-служба Ростеха. Сейчас на 3D-принтере создаются опытные формы и стержни для отливки деталей на перспективные образцы техники в рамках диверсификации производства. Устройство обеспечивает высокоскоростную печать песчаных форм различных размеров. Так, создание изделия занимает всего около 16 часов. Все отпечатанные формы обладают достаточной прочностью, высокой точностью исполнения и качеством.

Основное преимущество аддитивных технологий – создание изделий сложной формы, которые трудно повторить традиционными методами. 3D-печать является идеальным решением для прототипирования и изготовления деталей малых серий. Как отмечает главный специалист по цифровым технологиям отдела главного металлурга Уралвагонзавода Сергей Кощеев, благодаря печати на 3D-принтере экономятся материальные ресурсы и время. Для создания формы на принтере не нужно делать оснастку, на которую может уходить полгода и больше. Также преимуществом печати на 3D-принтере является возможность оперативного исправления 3D-модели. С помощью 3D-принтера конструктор фактически нажатием одной кнопки отправляет на печать свое изделие.

На участке цифровых технологий уже успешно используется 3D-принтер, печатающий высокопрочным ABS-пластиком. Он используется для изготовления литейной оснастки, негативов, пресс-форм, приспособлений и наглядных макетов из пластика. Для создания полного цикла современного инжиниринга приобретен оптический 3D-сканер.