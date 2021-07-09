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Корейская армия получила двух многоцелевых колесных роботов

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Корейская армия получила двух многоцелевых колесных роботов
Корейская армия получила двух многоцелевых колесных роботов.
Источник изображения: Hyundai Rotem / Youtube

Южнокорейская компания Hyundai Rotem передала армии на испытания двух многоцелевых наземных колесных роботов. Как сообщает Aju Business Daily, это первые безэкипажные машины, которыми будут пользоваться в армии Южной Кореи. Военные испытания продлятся полгода.

В Южной Корее с 2024 года должны появиться смешанные подразделения из роботов и людей. Военные считают, что это позволит поддержать боевую мощь вооруженных сил на фоне снижения численности населения и сокращения рождаемости. Наземные роботы в таких подразделениях будут вести разведку боем, перевозить боеприпасы и провизию и выполнять другие задачи.

Управление программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи заказало у Hyundai Rotem двух многоцелевых наземных колесных роботов в ноябре прошлого года. Это полностью электрические аппараты с колесной формулой 6×6 и массой менее 1800 килограмм. Их длина — 2,4 метра, ширина — 1,7 метра, а высота — 0,9 метра.

Роботы могут передвигаться со скоростью до 30 километров в час по шоссе и до 10 километров в час по пересеченной местности. На скорости движения в 5 километров в час заряда их аккумуляторов хватит на шесть часов хода. Каждый робот может нести 600 килограмм полезной нагрузки и вооружен дистанционно управляемым боевым модулем.


Hyundai Rotem 7 июля объявила о передаче двух многоцелевых наземных колесных роботов южнокорейской армии на полугодовые испытания. Это первые безэкипажные машины, которые военные возьмут на эксплуатацию. Они подходят для различных задач, включая разведывательные миссии, перевозку грузов и боеприпасов и эвакуацию раненых.

Южнокорейские военные заинтересованы в разработке и других наземных роботов. Ранее мы писали про разведывательного Intelligent UGV, которого по заказу управления программ оборонных закупок создает Hanwha Defense.

Василиса Чернявцева

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Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
Hyundai
Проекты
Робот
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