Корейская армия получила двух многоцелевых колесных роботов.

Южнокорейская компания Hyundai Rotem передала армии на испытания двух многоцелевых наземных колесных роботов. Как сообщает Aju Business Daily, это первые безэкипажные машины, которыми будут пользоваться в армии Южной Кореи. Военные испытания продлятся полгода.

В Южной Корее с 2024 года должны появиться смешанные подразделения из роботов и людей. Военные считают, что это позволит поддержать боевую мощь вооруженных сил на фоне снижения численности населения и сокращения рождаемости. Наземные роботы в таких подразделениях будут вести разведку боем, перевозить боеприпасы и провизию и выполнять другие задачи.

Управление программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи заказало у Hyundai Rotem двух многоцелевых наземных колесных роботов в ноябре прошлого года. Это полностью электрические аппараты с колесной формулой 6×6 и массой менее 1800 килограмм. Их длина — 2,4 метра, ширина — 1,7 метра, а высота — 0,9 метра.

Роботы могут передвигаться со скоростью до 30 километров в час по шоссе и до 10 километров в час по пересеченной местности. На скорости движения в 5 километров в час заряда их аккумуляторов хватит на шесть часов хода. Каждый робот может нести 600 килограмм полезной нагрузки и вооружен дистанционно управляемым боевым модулем.

Hyundai Rotem 7 июля объявила о передаче двух многоцелевых наземных колесных роботов южнокорейской армии на полугодовые испытания. Это первые безэкипажные машины, которые военные возьмут на эксплуатацию. Они подходят для различных задач, включая разведывательные миссии, перевозку грузов и боеприпасов и эвакуацию раненых.

Южнокорейские военные заинтересованы в разработке и других наземных роботов. Ранее мы писали про разведывательного Intelligent UGV, которого по заказу управления программ оборонных закупок создает Hanwha Defense.

Василиса Чернявцева