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Техкульт

Китай строит свою «Зону 51» в одном из удаленных районов

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Китайская Зона-51

Стало известно о начале строительства в одном из удаленных районов Китая секретного объекта, который, по оценкам некоторых экспертов, может стать китайским аналогом небезызвестной американской «Зоны 51» в пустыне Невада.

Вначале это была грунтовая, почти пятикилометровая взлетно-посадочная полоса в провинции Синьцзян, на которую в сентябре 2020 года приземлился первый многоразовый космический китайский беспилотник после двухдневного полета. Однако за последние несколько месяцев ВПП «обросла» более десятком зданий, а если уменьшить масштаб изображений данного района с Google Maps, то полоса уже стала частью равностороннего треугольника, что очень напоминает ВПП, рассчитанную на взлеты/посадки летательных аппаратов с трех направлений.

Китайская Зона-51

Сравнение нового секретного объекта с американской «Зоной 51» далеко не случайно. В последние годы Китай стремительно догоняет США в области современных аэрокосмических технологий. Примером тому – разработка бомбардировщика-невидимки Н-20, который соответствует своему американскому аналогу – В-2. Если в ближайшее время на секретном объекте появятся сооружения размером с ангар для бомбардировщика, то это будет означать одно – предположения американских военных аналитиков не лишены оснований.

Китайская Зона-51

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Оригинал публикации
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Страны
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
2020-й год
БПЛА
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