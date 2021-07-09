На военных США испытают препарат для замедления старения

Нутрицевтик против старения

Командование специальных операций США заявило о готовности начать клинические испытания «таблеток против старения» на своих сотрудниках, как только будет утверждено финансирование на следующий 2022 год. Доклинические испытания уже проведены, негативных эффектов не выявлено. К тому же, это не лекарственный препарат, а нутрицевтик, использование которого не контролируется властями, а потому опыты на спецназовцах можно ставить с размахом.

Под нутрицевтиками обычно понимают биологически активные вещества, пищевые добавки, в состав которых включены определенные компоненты. В данном случае это молекула никотинамидадениндинуклеотида (NAD+), разработанная в частной биолаборатории MetroBiotech. Она – детище профессора генетики и биогеронтолога из Гарварда Дэвида Синклера, известного своими работами по предотвращению старения человеческого организма. Принцип действия NAD+ в стимуляции митохондрий для непрерывной, устойчивой выработки аденозинтрифосфата, который является основой энергетической системы клетки. Чем ниже уровень выработки, тем слабее человек, тем меньше у него ресурсов для любой работы, что является самым характерным признаком старости. Кроме того, существуют редкие и опасные митохондриальные заболевания, которые могут резко ухудшить ситуацию.

Митохондрия

Сложность в том, что для здорового и еще не возрастного человека NAD+ бесполезен как лекарство или стимулятор, это больше похоже на «подстраховку». С другой стороны, тот же Синклер описывает дизайн синтетической молекулы NAD+ как универсальную конструкцию для избавления от первопричины множества потенциальных заболеваний. Истина откроется только по результатам клинических испытаний – медикам самим очень интересно, каков будет эффект этого нутрицевтика.