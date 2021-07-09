Войти
Техкульт

На военных США испытают препарат для замедления старения

557
0
0

Нутрицевтик против старения

Командование специальных операций США заявило о готовности начать клинические испытания «таблеток против старения» на своих сотрудниках, как только будет утверждено финансирование на следующий 2022 год. Доклинические испытания уже проведены, негативных эффектов не выявлено. К тому же, это не лекарственный препарат, а нутрицевтик, использование которого не контролируется властями, а потому опыты на спецназовцах можно ставить с размахом.

Под нутрицевтиками обычно понимают биологически активные вещества, пищевые добавки, в состав которых включены определенные компоненты. В данном случае это молекула никотинамидадениндинуклеотида (NAD+), разработанная в частной биолаборатории MetroBiotech. Она – детище профессора генетики и биогеронтолога из Гарварда Дэвида Синклера, известного своими работами по предотвращению старения человеческого организма. Принцип действия NAD+ в стимуляции митохондрий для непрерывной, устойчивой выработки аденозинтрифосфата, который является основой энергетической системы клетки. Чем ниже уровень выработки, тем слабее человек, тем меньше у него ресурсов для любой работы, что является самым характерным признаком старости. Кроме того, существуют редкие и опасные митохондриальные заболевания, которые могут резко ухудшить ситуацию.

Митохондрия

Сложность в том, что для здорового и еще не возрастного человека NAD+ бесполезен как лекарство или стимулятор, это больше похоже на «подстраховку». С другой стороны, тот же Синклер описывает дизайн синтетической молекулы NAD+ как универсальную конструкцию для избавления от первопричины множества потенциальных заболеваний. Истина откроется только по результатам клинических испытаний – медикам самим очень интересно, каков будет эффект этого нутрицевтика.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Медицина
Похожие новости
10.03.2020
Американский корабль Dragon состыковался с МКС
21.11.2019
От "эрэсов" Покрышкина до ракет для Су-57
19.11.2019
Война против терроризма унесла жизни более 801 тысячи человек и обошлась в $6,4 триллиона
21.11.2017
Виктор Кладов: мировой рынок для Ростеха не сжимается, есть новые центры роста
20.07.2016
Война принтеров
26.03.2008
Ирак купит в США ВиВТ на сумму 1,389 млрд. дол.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 13:11
  • 21
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 09.07 12:22
  • 1
ВВС США показали «самый крутой» самолет в мире
  • 09.07 12:13
  • 7
ПТУР третьего поколения "Алмаз" поступила на вооружение в Иране
  • 09.07 10:12
  • 5
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 09.07 09:59
  • 60
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 09.07 09:57
  • 26
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 09.07 07:30
  • 36
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 09.07 05:10
  • 1
Годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2020 год
  • 09.07 05:09
  • 1
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 09.07 05:05
  • 16
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 09.07 01:37
  • 2
В Госдуме рассказали о проблеме в создании самолетов Ил-112В
  • 08.07 20:08
  • 12
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 08.07 19:56
  • 16
Противоракетный "козырек": Т-72Б3 с новой защитой замечен под Ростовом
  • 08.07 18:51
  • 1
Построен еще один самолет Ил-96
  • 08.07 18:39
  • 48
Путин прочертил для Запада новую красную линию