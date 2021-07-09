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ТАСС

Неизвестный объект космического мусора пролетел в 1,8 км от МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: РИА Новости

Как уточнили в Роскосмосе, вероятность пересечения орбит станции и объекта была нулевой

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Неизвестный объект космического мусора днем в четверг пролетел на расстоянии 1,8 км от Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"По данным российских специалистов, некаталогизированный объект космического мусора примерно в 16:15 мск пролетел на расстоянии 1,8 км от Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, вероятность пересечения орбит станции и объекта была нулевой, поэтому необходимость проведения маневра уклонения МКС отсутствовала.

В среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что космический объект Unknown пройдет на расстоянии 4,8 км от МКС. Он подчеркнул, что российская сторона согласна с американской только в оценке расстояния. "Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения", - пояснил он.

Позже в Роскосмосе уточнили, что прогнозируемое минимальное расстояние, на которое неизвестный объект может приблизиться к Международной космической станции, сократилось с 4,6 до 1,5 км. В четверг в госкорпорации пояснили, что вероятность столкновения нулевая, поэтому коррекция орбиты МКС не потребуется.

Ранее начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас в интервью ТАСС рассказал, что российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора. В прошлом году специалистам пришлось дважды корректировать орбиту станции, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.

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