Российские бомбардировщики сорвали выступление глав Испании и Литвы

Суматоха на авиабазе в Шауляе из-за пары Су-24 над Балтикой. Видео: https://t.co/4hMyIJ1F1u pic.twitter.com/CccVM54YSh — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 8, 2021

Пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на авиабазе Шауляй была сорвана из-за необходимости поднять в воздух истребители Eurofighter Typhoon испанских ВВС для сопровождения двух российских бомбардировщиков Су-24, появившихся над Балтийским морем как раз во время выступления Науседы.

Один из истребителей использовали в качестве фона для политиков, но боевая тревога оказалась важнее: президент и премьер отошли в сторону, журналистов, трибунки с микрофонами и флаги убрали. Видео вызванной российской авиацией суматохи появилось в Сети.

В Минобороны РФ подчеркнули, что пара Су-24 морской авиации ВМФ России выполняла плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с правилами использования международного воздушного пространства. Нарушения границ других государств при этом допущено не было.

Антон Валагин