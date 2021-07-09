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Российская газета

Российские бомбардировщики сорвали выступление глав Испании и Литвы

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Источник изображения: rg.ru

Пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на авиабазе Шауляй была сорвана из-за необходимости поднять в воздух истребители Eurofighter Typhoon испанских ВВС для сопровождения двух российских бомбардировщиков Су-24, появившихся над Балтийским морем как раз во время выступления Науседы.

Один из истребителей использовали в качестве фона для политиков, но боевая тревога оказалась важнее: президент и премьер отошли в сторону, журналистов, трибунки с микрофонами и флаги убрали. Видео вызванной российской авиацией суматохи появилось в Сети.

В Минобороны РФ подчеркнули, что пара Су-24 морской авиации ВМФ России выполняла плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с правилами использования международного воздушного пространства. Нарушения границ других государств при этом допущено не было.


Антон Валагин

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Страны
Испания
Литва
Россия
Продукция
EF-2000
Су-24
Компании
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