Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров

Министр обороны России Сергей Шойгу направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«По указанию президента РФ [Владимира Путина], министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации Военно-Морского Флота России. Восьмого июля около 16.00 [московского времени] самолет вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелет на аэродром временного базирования Адана (Турция)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что экипаж самолета имеет практический опыт выполнения задач по тушению пожаров, обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет обеспечиваться инженерно-техническим составом Ейского авиацентра.

6 июня самолет МЧС Бе-200 начал работу по тушению пожаров на территории Якутии. Ранее прокуратура региона возбудила четыре уголовных дела по факту обращения с огнем, повлекшего за собой возгорание на фоне текущего пожароопасного периода.

Бе-200 – многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для тушения крупных лесных пожаров с воздуха. Самолет может взять на борт 12 т воды.