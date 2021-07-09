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WarSpot

У Ирана появился собственный «Джавелин»

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У Ирана появился новый высокотехнологичный ПТРК. Вчера, 7 июля, информационное агентство Tasnim сообщило о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) получил ракету под названием «Алмаз».

ПТРК «Алмаз» создан на базе одноимённой ракеты воздушного пуска, представленной в 2017 году как штатное вооружение беспилотника Ababil-III. На презентации ПТРК было заявлено, что она имеет высокотехнологичную головку самонаведения и тандемную боевую часть.

ПТРК «Алмаз»

Источник изображения: tasnimnews.com

Заявлена дальность поражения целей до 8 км, но она вряд ли соответствует действительности (вероятнее всего, это дальность при пуске с воздуха, в варианте «земля-земля» этот параметр будет существенно меньшим). Некоторые военные эксперты уже увидели сходство «Алмаза» с израильским ПТРК Spike, намекая, что Иран мог создать свою ракету на основе израильского «трофея» методом обратного проектирования.

ПТРК Spike

Источник изображения: armyrecognition.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Продукция
Spike NLOS
Проекты
БПЛА
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