У Ирана появился собственный «Джавелин»

У Ирана появился новый высокотехнологичный ПТРК. Вчера, 7 июля, информационное агентство Tasnim сообщило о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) получил ракету под названием «Алмаз».

ПТРК «Алмаз» создан на базе одноимённой ракеты воздушного пуска, представленной в 2017 году как штатное вооружение беспилотника Ababil-III. На презентации ПТРК было заявлено, что она имеет высокотехнологичную головку самонаведения и тандемную боевую часть.

ПТРК «Алмаз» Источник изображения: tasnimnews.com

Заявлена дальность поражения целей до 8 км, но она вряд ли соответствует действительности (вероятнее всего, это дальность при пуске с воздуха, в варианте «земля-земля» этот параметр будет существенно меньшим). Некоторые военные эксперты уже увидели сходство «Алмаза» с израильским ПТРК Spike, намекая, что Иран мог создать свою ракету на основе израильского «трофея» методом обратного проектирования.