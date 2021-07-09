В Минобороны опровергли нарушения со стороны российских Су-24 на Балтике

Два российских бомбардировщика Су-24 не нарушали границ других государств при полете над Балтийским морем. Об этом в четверг сообщили в министерстве обороны России.

В военном ведомстве разъяснили, два Су-24 морской авиации Балтфлота провели сегодня "плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря". Нарушений границ других государств при этом допущено не было, заверили российские военные.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет "выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что выступления премьеров Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Шяуляй (город на севере Литвы) было прервано из-за срочного вылета двух самолетов НАТО. В испанском правительстве заявили, что не в курсе причины инцидента. Но некоторые испанские СМИ сообщили, что причиной экстренного вылета авиации НАТО стало появление неопознанного российского самолета в районе над Балтийским морем.

Иван Петров